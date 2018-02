Getroffen Ryanair-reizigers eisen 108.425 euro schadevergoeding ep

23 februari 2018

17u09

Bron: Belga 0 Consument Driehonderdvijfenzeventig passagiers eisen schadevergoedingen van samengeteld 108.425 euro. Zij werden getroffen door de vele vluchtannulaties bij de Ierse budgetvlieger Ryanair vorige herfst. De handelsrechtbank van Charleroi buigt zich vanaf maandag over de vele dossiers.

De dossiers werden ingediend door Happy Flights, een Gents bedrijf dat tegen een vergoeding compensatie claimt bij bijvoorbeeld geannuleerde vluchten.

De betrokken vluchten, in september en oktober, hadden de luchthaven van Charleroi als vertrekpunt of bestemming. De annuleringen werden eerst verklaard door slecht weer, maar nadien bleek dat er een tekort was aan piloten.

De aanvragen tot compensatie werden ingediend op basis van een Europese verordening. Die legt regels vast voor compensatie bij sterk vertraagde of afgelaste vluchten.

Bijna 100 dossiers

Happy Flights trok eerder al met succes naar de handelsrechtbank van Charleroi. Eind maart kregen zes passagiers een schadevergoeding toegewezen voor sterk vertraagde Ryanair-vluchten naar Charleroi. Maandag zal het eerder een technische zitting zijn, waar wordt besproken hoe de bijna 100 dossiers - één per vlucht - zullen worden aangepakt, verwacht Steven Willems, de CEO van Happy Flights.

Het bedrijf werkt ook aan dossiers voor vluchten van en naar Brussels Airport, maar wacht het verloop in Charleroi af alvorens daarmee door te zetten.