GETEST. Voor ongeduldige vakantiefotografen: deze instant-fotoprinter is de beste Ronald Meeus

04 augustus 2018

18u10 0 Consument Snel een vakantiekiekje maken: het gaat makkelijker dan ooit via de smartphone, maar voor sommige gebruikers worden ze toch nog altijd pas ware herinneringen als ze op papier worden afgedrukt. Kleine instant-fotoprinters kunnen daarbij een handig hulpje zijn.

Gebruikers die hun vakantie­foto’s op de klassieke manier tastbaar willen maken, worden deels bediend door foto-ontwikkelingsdiensten bij winkelketens en online, of door fotofuncties op standaard pc-printers. Maar sinds enkele jaren bestaat er ook een tussenvorm, die teruggrijpt naar het Polaroidprincipe: handige minifotoprintertjes die draadloos de connectie met uw smartphone maken en die meteen de kiekjes op uw smartphone — of in uw Instagram- of Facebook-feeds — vereeuwigen op papier. Ze komen in twee varianten en we testten van beide een model uit:

De HP Sprocket Plus is een miniatuurversie van een gewone printer, die dus in essentie gewoon uw beelden afdrukken op fotopapier. De Fujifilm Instax Share SP.2, onder meer te koop bij winkelketen Hema, werkt via het zelfontwikkelingsprincipe van de getrouwe Polaroids. Welke van de twee is nu het bes­te?

1. Toestel

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN