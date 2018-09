Getest: is het voordeliger om voor gas en elektriciteit dezelfde leverancier af te nemen? Dries Van Damme

18 september 2018

08u00

Bron: mijnenergie.be 4 Consument Het is zo'n typisch fabeltje dat je wel eens hoort: als je elektriciteit en gas bij dezelfde leverancier afneemt, is het goedkoper. Dat het gemakkelijker is, willen we aanvaarden, maar of het ook echt goedkoper is? We namen de proef op de som.

In tegenstelling tot wat sommige consumenten denken, ben je dus ook helemaal niet verplicht om je gas en elektriciteit bij dezelfde leverancier af te nemen. Je doet er zelfs beter aan om te bekijken wat voor jouw specifieke situatie het meest interessant is, en dat voor gas en elektriciteit apart. Wij deden hier een korte test* bij twee willekeurig geselecteerde energieleveranciers, aan de hand van het volgende (fictieve) scenario:

Een gebruiker met:

- een jaarlijks elektriciteitsverbruik (dubbele meter) van 1500 kWh overdag en 1800 kWh 's nachts.

- een jaarlijks aardgasverbruik van 15.000 kWh.

De gebruiker heeft geen PV-panelen en is woonachtig in Brugge (postcode 8000).

Resultaat

Onze fictieve consument uit Brugge betaalt bij Lampiris 854,70 euro/jaar aan elektriciteit en 788,90 euro/jaar aan aardgas. Bij Luminus (Optifix) betaalt hij 848,53 euro/jaar aan elektriciteit en 797,40 euro/jaar aan aardgas.

Lees ook: Geven aankopen in groep effectief betere prijzen dan een individuele overstap?

Conclusie

Die simpele test toont aan dat elektriciteit voor de consument in kwestie duurder is bij Lampiris dan bij Luminus. Voor aardgas geldt exact het omgekeerde. Hij zou dus besparen door telkens voor het beste aanbod te gaan: in dit geval elektriciteit bij Luminus en aardgas bij Lampiris.

En er zijn nog meer redenen om voor twee verschillende contracten te kiezen. Zo bieden energieleveranciers als Poweo en ENGIE Electrabel eenmalige kortingen aan als welkomstbonus en wanneer je met domiciliëring betaalt. Ga je in zee met telkens een andere gas- en elektriciteitsleverancier, dan strijk je dat voordeel dubbel op. En dan de reden waarom veel mensen denken dat het áltijd zo is: er zijn wel degelijk enkele leveranciers die met combinatiekortingen werken. Daar krijg je dus effectief korting van als je én gas én elektriciteit bij hen afneemt. Goed je huiswerk doen en de vergelijking maken loont dus altijd.

Vergelijk hier alle prijzen van elektriciteit en gas.

Wat met die vervelende papiermolen?

Voor veel mensen primeert het gemak: één energierekening bij één leverancier bespaart je papierwerk en administratie. Al valt dat in de praktijk heus wel mee in deze digitale tijden. Met slechts een paar klikken online kan je snel instellen of je je aanrekeningen op papier, dan wel digitaal wil krijgen, of je zelf overschrijft of met domiciliëring werkt, enz. Bovendien is het ongelofelijk gemakkelijk geworden om van energieleverancier over te stappen - dat moet van de wetgever. Op voorwaarde dat je een overstapperiode van een maand in acht neemt, kan je op eender welk moment van energieleverancier veranderen. En het beste nieuws? Je hoeft daar je huidige leverancier zelfs niet van te verwittigen, dat doet de nieuwe voor jou.

* Datum van de test: 10 september 2018. Lopende promoties op dat moment werden niet in rekening gebracht.

