Getest: 10 biertoppers voor zonnige dagen Fris & fruitig in het glas

Sofie Vanrafelghem

21 mei 2018

08u18 0 Consument Met de komst van de zon grijpen we makkelijker naar frisse bieren. Op het zonnige terras smaken die krakende saisons, dorstlessende sessions of lekker gehopte IPA’s nog beter. Uit het almaar groeiende aanbod pikken we er alvast tien lentetoppers uit.

Cuvée des Trolls * Brasserie Dubuisson * 7% * 0,94 euro/25 cl

Dit ongefilterde trollenbier is een klassieker van de oudste Waalse brouwerij van ons land. In Vlaanderen bleef het bier tot nu toe relatief onbekend. Ten onrechte, want dit toegankelijke no-nonsense bier combineert zijn dorstlessende karakter met een leuke fruitigheid en mooie body. De sinaasappelschil voegt nog wat fruitigheid toe aan de smaak.

Foodpairing: gegrilde kipspiesjes met pindasaus. Het bier breekt het zoete en droge van de pindasaus en vult het gerecht aan met zijn frisfruitigheid.

Super 8 Saison * Brouwerij Haacht * 4,8% * 1,41 euro/33cl

