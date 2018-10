Gestegen brandstofprijzen kosten gemiddelde dieselrijder 448 euro extra per jaar TTR

09 oktober 2018

07u14

Bron: Belga 14 Consument De gestegen brandstofprijzen kosten de gemiddelde dieselrijder (jaarlijks 860 liter verbruik) vandaag 448 euro meer, ten opzichte van januari 2016. De gemiddelde benzinerijder (die weliswaar minder rijdt, met een jaarlijks verbruik van 685 liter) betaalt 171 euro meer in vergelijking met 2016. Dat blijkt dinsdag uit berekeningen van mobiliteitsclub VAB. Volgens VAB is de Vlaming bezorgd over de hoge brandstoffactuur voor zijn auto en plant hij maatregelen.

Het verschil tussen benzine en diesel (maximumprijzen) is volgens VAB vandaag gestegen tot 8,1 eurocent in het nadeel van diesel. Uit een bevraging van VAB bij 2.000 Vlamingen blijkt dat 84 procent van de privérijders maatregelen gaat nemen om de brandstoffactuur te drukken. Bij de gebruikers van een bedrijfswagen is er ook een besef van de hogere kost, maar van hen is slechts 59 procent bereid tot maatregelen.

De privégebruikers geven vooral aan een goedkoper tankstation uit te kiezen (37 procent) of de rijstijl aan te passen (32 procent). Daarnaast denken ze eraan om de auto vaker aan de kant te laten (29 procent) en vaker de fiets te nemen (27 procent).



Op 12 oktober wijzigt de benaming van diesel overigens in B7, in het kader van een Europese harmonisering van de brandstofetiketten.

