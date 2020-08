Gepersonaliseerde cadeaus doen het goed: “Familie niet mogen bezoeken heeft mensen doen inzien wie ze te weinig bezoeken”

Bijzondere omstandigheden brachten Belgen op het idee om een cadeau te laten leveren ‘bij de bomma’, om ook tijdens de lockdown het familiegevoel te bewaren. Bijvoorbeeld iets met een zelfgekozen tekst of foto erop. Dat leidde tot een bonanza in de fabriek van Smartphoto in Wetteren. “Mensen beseften: nu heb ik tijd om een fotoboek te maken.”

Consument Bijzondere omstandigheden brachten Belgen op het idee om een cadeau te laten leveren ‘bij de bomma’, om ook tijdens de lockdown het familiegevoel te bewaren. Bijvoorbeeld iets met een zelfgekozen tekst of foto erop. Dat leidde tot een bonanza in de fabriek van Smartphoto in Wetteren. “Mensen beseften: nu heb ik tijd om een fotoboek te maken.”

Niet iedereen zette zich al in februari schrap voor de coronacrisis zoals Smartphoto dat deed. Het Oost-Vlaamse bedrijf bestelde - aan gewone prijzen - 100.000 mondmaskers voor het personeel, en plexiglas om werkstations in de fabriek af te bakenen. Omdat niet duidelijk was wanneer de bevoorrading uit China weer gesmeerd zou lopen, spendeerde het een half miljoen om onder andere meer mokken op voorraad te hebben.

De bedrukte mok is een sterproduct van het bedrijf dat foto’s, tekeningen of teksten zet op alles wat u kan bedenken. “We wilden in oktober niet zonder vallen, in de aanloop naar de drukste periode van het jaar”, blikt CEO Stef De corte nu terug. Het is ook één van de producten die Smartphoto puur toevallig in februari begon te leveren één dag na de bestelling.

Boodschap

Vanaf april, toen familie bezoeken wekenlang verboden bleef, kon je ook een kaartje toevoegen. “Zo kon je eindelijk aangeven: dit kaartje is van Stef, bedankt voor dit of dat, we denken aan jullie.” In combinatie met snel leveren bleek dat een gouden zet. Dat 15 procent van de bestellingen nu al met zo'n kaartje gebeurt, verraadt dat mensen dingen kopen om ze bij iemand anders te laten leveren.

“Vanop afstand dingen toesturen is een blijvende trend, denken wij. Als je familie niet mag bezoeken, besef je wat je te lang niet gedaan hebt”, vat De corte de golf samen waarop zijn bedrijf meesurft.

Al ging het daarvoor al niet slecht met Smartphoto. Later dit jaar opent het een tweede fabriek, in de buurt van de oude fabriek. “We kochten het pand op de groei, in november. Afstand houden zal daar geen probleem zijn.”

In de toekomst zullen dus nog meer gegraveerde wijnkisten, gepersonaliseerde drinkflessen of koekendozen met een foto op het deksel uit Wetteren vertrekken. Elk jaar vindt Smartphoto ongeveer 30 nieuwe dingen uit om te bedrukken. “Die koekendozen vertrekken nu leeg bij ons, maar later dit jaar wordt het mogelijk om ze te vullen met een Belgisch koekenmerk.”

Meer fotoboeken

Al waren het eigenlijk de klassiekers die het echt goed deden tijdens de zwaarste periode van het coronatijdperk. Terwijl iedereen al jaren gewoon is om foto’s digitaal in het rond te sturen - iets wat Smartphoto bijna de das omdeed - had het bedrijf opvallend meer bestellingen van 300 tot 500 gedrukte foto’s.

“Toen alles dichtging, beseften mensen: ‘Nu heb ik tijd om een fotoboek te maken.’ Soms zag je in één bestelling boeken voor 2017, 2018 en 2019. Blijkbaar denken mensen dat foto’s organiseren zo veel moeite kost dat ze er nooit aan beginnen. We rekenen erop ze nu begrepen hebben dat er niet zo veel tijd nodig is als ze dachten.”

Postkaartjes

Ook bij Bpost is de gepersonaliseerde trein ondertussen vertrokken. Tijdens de lockdown kon je via de app 10 gratis postkaarten maken met zelfgekozen beelden. Enkele dagen lang was Bpost toen de meest gedownloade app op Belgische iPhones. 400.000 Belgen stuurden uiteindelijk 2,5 miljoen kaartjes naar hun geliefden.

“Het is te vroeg om te bepalen hoeveel daarvan zijn blijven hangen,” klinkt het nu bij Bpost. “Wel staat vast dat de app vroeger populair was tijdens de schoolvakanties in de zomer en rond kerst. Dat is dit jaar niet anders ook al wordt er minder gereisd. De vakantiekaart is een zomaar-kaart geworden.”