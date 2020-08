BNP Paribas Fortis Gesponsorde inhoud Gentse scale-up Robovision zet artificiële intelligentie in tegen corona: “Meten is weten” Aangeboden door BNP Paribas Fortis

Met een team van inmiddels zestig medewerkers ontpopte Robovision zich op enkele jaren tijd tot de bekendste AI-speler in de Benelux. Maar het jonge bedrijf met hoofdkwartier in Zwijnaarde ziet het nog veel grootser. “Gezondheidszorg, landbouw, milieu… artificiële intelligentie zal binnen dit en vijf jaar alomtegenwoordig worden in de meest diverse toepassingen”, gelooft CEO Jonathan Berte.

Jonathan Berte, van opleiding burgerlijk natuurkundig ingenieur, moet glimlachen als hij terugdenkt aan de pioniersjaren van Robovision. “Eigenlijk was ik als kind al erg analytisch ingesteld. Bij de scouts en op school hield ik werkelijk álles bij in dagboeken. Informatie verzamelen was heel belangrijk voor mij. Ik was een soort infoholic. Maar alleen maar info verzamelen leidt tot niets. Dat geldt ook voor informatie die gewoon wordt bewaard op een harde schijf. De toegevoegde waarde zit in hoe je die info efficiënt gebruikt.”

Hoe doen jullie dat precies bij Robovision?

“Technologie evolueert razendsnel. We hebben vandaag vrijwel allemaal een smartphone in onze broekzak zitten. Onder meer die machines creëren heel veel informatie, dus moeten we ook aan de kant van de algoritmiek bijblijven. Artificiële intelligentie helpt ons daarbij. Zo kunnen wij overheden, instituten, kleine en grote bedrijven een platform aanbieden om automatische beslissingen te nemen op basis van visuele data. Daarbij stellen we ons bovendien steeds de vraag hoe we artificiële intelligentie kunnen democratiseren. We zijn zo’n beetje de Airbnb van artificiële intelligentie.”

Nog even en artificiële intelligentie wordt alomtegenwoordig Jonathan Berte

Wat kunnen die visuele data bijvoorbeeld zijn?

“Wij hebben in mei in samenwerking met UAntwerpen en beveiligingsfirma Securitas een slimme camera geplaatst in een winkelstraat, die meet hoe social distancing wordt nageleefd. Dat is belangrijke info voor de beslissingsnemers in ons land. Wij moeten de beelden trouwens niet zelf bekijken. We laten ze analyseren door een heel specifieke vorm van artificiële intelligentie: zelflerende algoritmes of zogenaamde neurale netwerken. Die zijn een beetje afgekeken van ons eigen brein, al zijn ze lang niet zo complex.”

Wat ons bij de hippe term deep learning brengt. Zullen machines zichzelf uiteindelijk slimmer maken dan de mens zelf?

“Oh, dat is op dit moment al aan de gang. Onder andere in de radiologie, maar ook in spelletjes. Denk maar aan de legendarische Go-wedstrijd tussen de Zuid-Koreaanse grootmeester Lee Sedol en de computer, mooi in beeld gebracht in de documentaire AlphaGo uit 2017. Ook wij spitsen ons toe op deep learning, omdat neurale netwerken heel efficiënt omgaan met visuele data. Al zal het nog wel even duren vooraleer AI een mens echt kan evenaren, bijvoorbeeld op vlak van intuïtie.”

Jullie zijn intussen geëvolueerd van start-up richting scale-up. Waar willen jullie over vijf jaar staan?

“Met Robovision willen wij dat artificiële intelligentie – computers die op basis van een veelheid aan data beslissingen nemen die anders door mensen zouden worden genomen – even vanzelfsprekend wordt als elektriciteit of een goede watervoorziening. Denk maar aan de situatie in Antwerpen afgelopen juli. Toen een aantal huisartsen in Borgerhout en Deurne aan de bevoegde diensten doorgaven dat er ‘iets’ aan de hand was, kregen ze geen antwoord. Als informatie niet doorsijpelt, kan dat bijzonder veel schade toebrengen. Dat is ook zo in de geneeskunde, als je een bepaalde levensbedreigende kwaal niet tijdig detecteert en de behandeling niet tijdig opstart. Meten is écht wel weten.”

“De samenleving van morgen zal er een worden waarin alles goed wordt opgemeten en begeleid. Zo zijn we ook actief in de tuinbouw waar AI kan worden ingezet voor kwaliteitscontrole, bij pakweg fruit met een abnormale vorm of kleur. Een heleboel land- en tuinbouwbedrijven kwamen de afgelopen maanden in de problemen omdat Oost-Europese plukkers het land niet binnen konden. Wellicht zullen die bedrijven de komende jaren meer in AI en automatisering investeren. Op zulke vlakken heeft corona ons bijna van de ene dag op de andere van een archaïsche papier-en-potloodwereld naar een digitale samenleving geleid.”

Welke partners heb je nodig om te slagen in je opzet?

“In onze groei van start-up naar scale-up is BNP Paribas Fortis altijd een belangrijke partner geweest. Zij gaan heel erg mee in het begrijpen van ons verhaal. Ze móéten de projecten natuurlijk ook goed bevatten vanuit bancair standpunt, om het risico te kunnen inschatten. Maar los daarvan heb ik het gevoel dat zij die hele tech- en start-upscene bijzonder goed ondersteunen.”

Broeden jullie nog op nieuwe toepassingen?

“Onlangs hadden we een brainstorm over hoe visuele detectie en AI zouden kunnen worden ingezet om de uitstoot van steenkoolcentrales en bepaalde schoorstenen te monitoren. Je zou via satellieten realtime naar die uitstoot kunnen kijken, los van de rapportage van de multinationals.”

Gaat AI ook een cruciale rol spelen in de zoektocht naar een vaccin tegen COVID-19?

“Absoluut. Drug discovery gaat hoofdzakelijk over data. Alle mutaties van het coronavirus hebben een andere genetische code. Die codes moet je allemaal minen om ervoor te zorgen dat je vaccin werkzaam is tegen zo veel mogelijk mutaties. Daar speelt AI vandaag al een gigantische rol in. Artificiële intelligentie kan ons versneld uit deze crisis loodsen. Ik ben voorzichtig optimistisch wat het geneesonderzoek betreft. Maar op het geopolitieke vlak zie ik het somberder in: het is niet omdat je een vaccin hebt, dat er geen probleem meer is. Ik vrees echt dat er coronaoorlogen gaan komen. Onze generatie is vergeten dat het soms heel snel fout kan gaan.”

