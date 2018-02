Femina Gesponsorde inhoud Genezen van borstkanker, 25 jaar geleden en vandaag: Martine (60) en Valerie (35) getuigen Aangeboden door VIVAY by AG Insurance

26 februari 2018

Martine(60) kreeg 25 jaar geleden borstkanker, Valerie (35) 2 jaar geleden. De impact van de ziekte op hun leven was groot, toen en nu. Beiden kozen voor een borstreconstructie.

Een knobbeltje, een doktersbezoek, een diagnose en heel snel ook een behandeling: er is 25 jaar tussen, maar het verhaal start bij beide vrouwen op dezelfde manier. Bij Martine (60) ging het om een kleine tumor. Het gezwelletje weghalen en bestraling zouden volstaan. Maar wat later dook er een nieuwe tumor op. Een borstsparende operatie was geen optie meer: haar borst moest volledig geamputeerd worden.

Martine: “Er was geen tijd en ruimte om me daar mentaal op voor te bereiden. Veel lotgenoten om mee te praten vond ik op dat moment niet en de techniek van reconstructies stond nog in de kinderschoenen. Ik mocht blij zijn als ik de kanker zou verslaan en met één borst kon verder leven.”

Ook Valerie moest een mastectomie (borstverwijdering) ondergaan. De ingreep gebeurde al 10 dagen na de diagnose, omdat haar tumor bijzonder agressief bleek te zijn. Valerie: “De behandeling was een zeer zware beproeving, zowel fysiek als mentaal. Maar mijn geliefden en het verplegend personeel hebben me voorbeeldig gesteund. Zelf probeerde ik vooruit te kijken, plannen te maken.”

Eén van die plannen was een borstreconstructie.

Valerie: “Daar was al van bij het begin sprake van, maar ik wist niet goed of ik wel zo’n reconstructie wou. Ik ben begonnen met een uitwendige prothese. Pas nu ik het gevoel heb dat ik weer mezelf ben en kan zijn, ben ik klaar voor die volgende stap.”

Martine heeft dezelfde keuze gemaakt… twintig jaar na haar amputatie.

Martine: “Reconstructies zijn routine geworden en ik begon voor mezelf die keuze te overwegen. Ik heb er lang over lopen dubben, maar op een dag wist ik het zeker: een reconstructie zou die hele periode afsluiten. Een periode waarin ik ziek ben geweest, waarin ik genas en waarin ik mijn leven verder zette. Het was het enige wat nog moest gebeuren. Laat me nu maar gewoon dat leven verder leiden.” (lacht)

Dit artikel is louter informatief. Het vervangt nooit de aanbevelingen van je arts of die van een medische consultatie. Je medisch team is en blijft je beste bondgenoot in je strijd tegen kanker.

