Gemiddelde werknemer heeft 265.000 euro spaargeld nodig om levensstandaard bij pensioen te behouden Johan Van Geyte

23 oktober 2018

08u00

Bron: spaargids.be 0 Consument Uiteraard wil iedereen na het pensioen zijn of haar levensstandaard op peil houden. Dat betekent dat je een flinke spaarpot zal moeten aanleggen. Wat zal je ongeveer nodig hebben? En hoe geraak je aan zo’n bedrag? We zochten het voor je uit.

Wie na zijn pensionering dezelfde levensstandaard wil aanhouden, moet zorgen dat de inkomsten minstens op hetzelfde peil liggen als tijdens de actieve loopbaan.

Hr-bedrijf Mercer berekende het volgend scenario: een gewone bediende van 35 jaar verdient vandaag gemiddeld circa 2.000 euro netto. Tegen pensioenleeftijd zal het maandloon circa 3.111 euro bedragen - rekening houdend met de inflatie en de indexeringen. Met een pensioen van 1.900 euro netto, krijgt onze gepensioneerde dan maar 62 procent meer van het inkomen dat hij op dat moment gewend was.

Flink wat zeilen moeten dus bijgezet worden om de kloof tussen het wettelijke pensioen en het laatste loon te dichten. Met alleen een groepsverzekering en de opbrengst van het fiscaal aangemoedigde pensioensparen komt men er niet, aldus Mercer. Die zorgen er wel voor dat de globale pensioeninkomsten van 62 procent naar 82 procent van het laatste inkomen gebracht worden, tenminste als de betrokkene al op zijn 25ste startte met beide vormen van aanvullende pensioenvorming. Maar dan blijft er nog 18 procent te gaan.

Vrij sparen

Als werknemer ben je dus een beetje genoodzaakt om ook tijdens je loopbaan nog extra kapitaal op te bouwen via vrij sparen. Mercer stelt dat je minstens 265.000 euro opzij moet hebben staan - goed voor 85 maal het laatste loon. Als je spaart via een klassiek spaarboekje met 0,11 procent rente, dan moet je vanaf nu maandelijks 248 euro storten als je 25 bent, 371 euro als je 35 bent en 595 euro als je 45 bent.

Maar er zijn andere opties. Zo kan je kiezen voor spaarformules met een hogere opbrengst; hoogrentende spaarboekjes, obligaties en aandelen. Die laten toe om het benodigde maandelijks te sparen bedrag gevoelig te verminderen.

Natuurlijk: hoe hoger je loon, hoe meer je zelf moet bijeen sparen om je levensstandaard op peil te houden. Dat komt omdat het wettelijk pensioen op een begrensd loon wordt berekend.

Opgelet: het bovenstaand voorbeeld berekend door Mercer dient louter om mensen bewust te maken van de pensioengeldproblematiek. In de praktijk is het bijvoorbeeld weinig waarschijnlijk dat de rente van de spaarboekjes nog 10, 20 of 30 jaar op 0,11 procent blijft hangen. Ook opbrengsten van groepsverzekering en het klassieke pensioensparen kunnen niet op zo’n lange termijn ingeschat worden. Idem voor de inflatie. De noodzaak om echt op tijd te beginnen met sparen is zo wel voldoende duidelijk gemaakt.

Bron: spaargids.be