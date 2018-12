Geld tekort om een woning te kopen? Gebruik je groepsverzekering Johan Van Geyte

04 december 2018

08u00

Bron: spaargids.be 0 Consument Wie een groepsverzekering, een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) of een Individuele Pensioentoezegging (IPT) heeft, kan die ook inzetten bij de aankoop van een woning. Dat kan op verschillende manieren.

Heb je een groepsverzekering, een VAPZ of een IPT, dan weet je dat jij of je nabestaanden op een zeker moment een som geld zullen krijgen, als je met pensioen gaat of indien je vroegtijdig overlijdt. Wat veel mensen niet weten, is dat je die zaken ook kan gebruiken als je wil lenen voor de aankoop van een woning.

Voorschot

Je kan een voorschot vragen op het bedrag dat je al verwierf. Op dat voorschot betaal je dan een interest - dat kan een vaste of een variabele intrestvoet zijn. Je kan er ook voor kiezen om alle interesten te betalen op de einddatum. Als je dan met pensioen gaat, ontvang je het gespaarde pensioenkapitaal min het voorschot en de nog verschuldigde interesten.

Voordeel : Je vermijdt de hoge kosten van een hypotheekvestiging. Bovendien kan je de betaalde interesten fiscaal aftrekken, want het gaat om een lening om vastgoed te kopen. Het kapitaal is wel niet aftrekbaar, want er is geen hypothecaire waarborg.

Opgelet: deze formule moet uitdrukkelijk voorzien zijn in het reglement van je groepsverzekering, VAPZ of IPT. Vraag ook goed na welk tarief je moet betalen om het voorschot te mogen opnemen.

TIP: Vergelijk hier hypothecaire leningen met alle huidige tarieven

Alternatieve schuldsaldoverzekering

Je kan de groepsverzekering, het VAPZ of de IPT ook gebruiken als alternatieve schuldsaldoverzekering als je een klassieke lening afsluit bij een bank. Stel dat je vroegtijdig overlijdt, dan zal het gevormde kapitaal gebruikt worden voor de aflossing van (een deel van) de lening. Het saldo wordt aan je nabestaanden uitgekeerd.

Voordeel : Je spaart de kosten voor een schuldsaldoverzekering uit.

Waarborg

Ten slotte kan je de groepsverzekering, het VAPZ of de IPT ook in pand geven als je een klassieke woonlening afsluit. Ze vormen dan de bijkomende waarborg dat jij je afbetalingsplichten gaat nakomen. Doe je dat niet (meer), dan kunnen de tegoeden gebruikt worden om de bank te betalen.

Voordeel : Je kan eventueel iets méér lenen dan de waarde van je woning. De banken zijn tegenwoordig niet zo happig om dat toe te staan, maar met een bijkomende waarborg kan je sommige banken over de streep trekken.

Combinatie

Je moet trouwens niet kiezen tussen een klassieke lening en een voorschot op je groepsverzekering: je kan ze combineren. Door een deel van de koopsom als voorschot op je groepsverzekering te nemen, moet je minder lenen bij de bank en kan je een lager tarief krijgen.

Lees ook:

Zo haal je nu maximaal fiscaal voordeel uit jouw woonlening

Waarom banken in deze tijd van het jaar soepeler zijn met leningen

Zes op de tien jongeren krijgen financiële duw in de rug

Bron: spaargids.be