Geld opzij zetten voor je (klein)kind? Dit zijn je beste opties Sven Vonck

30 juli 2018

08u00

Bron: spaargids.be 0 Consument Spaar je voor je kinderen of kleinkinderen, dan moet je niet alleen op zoek gaan naar een rekening met een interessante rente. Je moet ook nadenken over de vraag wie de eigenaar wordt van die rekening. Blijft het jouw rekening? Of zet je de spaarrekening meteen op naam van het kind? Beide opties hebben voor- en nadelen. Toch is er een manier om die op te vangen.

Op naam van het kind

Voor het geld dat je met de regelmaat van de klok opzij zet voor je (klein)kind kan je meteen een spaarrekening openen op naam van dat kind. Voor veel mensen is dat een psychologische keuze: zo krijgt het kind echt iets tastbaars in handen. Maar de controlemechanismen zijn relatief beperkt: zodra het kind meerderjarig is, krijgt het de volledige zeggenschap over de rekening. En er is nog een nadeel: als (groot)ouder verlies je zowat alle controle over het geld dat je zelf op de rekening stortte. Het is in principe niet mogelijk om geld van de rekening te halen, bijvoorbeeld wanneer je zelf in financiële nood verkeert. Dat kan alleen voor uitgaven die in het belang zijn van het kind. De bank kan zelfs een bewijs vragen van de vrederechter om dat te verifiëren.

Tip: Bij deze banken krijgen jonge spaarders de hoogste rente

Jouw eigen spaarrekening

Wil je geld van de rekening kunnen halen als er zich een noodgeval voordoet? Of wil je het geld kunnen overhandigen op het moment dat je het (klein)kind daar klaar voor acht? Dan kan je ook gewoonweg op jouw eigen naam een spaarrekening openen. Als rekeninghouder houd je zo een maximum aan controle. Maar stel dat je vroegtijdig en onverwacht sterft: in dat geval heb je geen enkele garantie dat het geld bij het (klein)kind terechtkomt op de manier die je zelf voor ogen had. Het geld op de rekening wordt beschouwd als jouw eigen kapitaal en maakt zo ook deel uit van jouw nalatenschap. Dat betekent ook dat de (klein)kinderen erfbelasting moeten betalen op het moment dat ze de spaarcenten via de erfenis in handen krijgen.

Tip: Vergelijk spaarrentes om het maximum uit jouw spaarcenten te halen

Het compromis

Er is ook nog een tussenoplossing: de spaarrekening met derdenbeding. Je opent de rekening op je eigen naam, maar je wijst wel een derde begunstigde aan (bijvoorbeeld het kind of het kleinkind). Je bepaalt meteen ook het tijdstip waarop de begunstigde zeggenschap krijgt over de rekening. Dat kan op de 18de verjaardag zijn, maar evengoed op pakweg 25 of 30 jaar. Als rekeninghouder houd je ook alle flexibiliteit: het is perfect mogelijk om het tijdstip van de overdracht nog te veranderen of om de begunstigde nog te wijzigen. Flexibiliteit is het sleutelwoord. Zolang de spaarrekening niet is overgedragen naar de begunstigde, houd je als rekeninghouder alle controle. Weet: als je sterft binnen de drie jaar nadat de rekening is overgedragen, dan moet de begunstigde alsnog erfbelasting betalen. Dat moet sowieso als je sterft nog voor de uiteindelijke schenking. Niet alle banken bieden een spaarrekening aan met zo’n derdenbeding. Onder meer ING, KBC, BNP Paribas Fortis en Fintro hebben een dergelijke rekening in de etalage liggen. Maar dat geldt bijvoorbeeld niet voor Belfius of Deutsche Bank.

Lees ook:

Hoe sparen u helpt om minder belastingen te betalen

Vijf zaken die u veel geld kunnen besparen

Leer sparen in vier stappen

Bron: spaargids.be