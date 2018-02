Geld lenen voor uw auto: dit gaat het kosten Johan Van Geyte

06 februari 2018

08u00

Bron: Spaargids.be 1 Consument Wilt u een auto financieren met een lening? Dan is het belangrijk om te weten welke regels er gelden voor de kredietgevers. Met de volgende tips maakt u een realistische inschatting van wat uw autolening u kost.

1. Het leenbedrag

Hoeveel u maandelijks afbetaalt voor uw autolening hangt natuurlijk af van het totaalbedrag dat u leent. U kan tot 100 procent van de waarde van uw voertuig lenen, al zijn er ook banken die 110 of 120 procent toestaan. Zo kan u meteen ook de inschrijvingstaksen en de eerste verzekeringspremie dekken. Handig voor wie bijvoorbeeld net van de schoolbanken komt en weinig spaargeld heeft, maar toch een auto nodig heeft om zich te verplaatsen.

Lees ook: Deze zaken bepalen hoeveel u kunt lenen voor een auto

2. De looptijd

De termijn van uw lening ligt wettelijk vast. De regel is: hoe hogen het leenbedrag, hoe meer tijd u krijgt voor de terugbetaling. Dit is het overzicht:

Het gaat hier om maximale terugbetalingsperiodes. Sneller terugbetalen mag u altijd. Koopt u een nieuwe auto, dan zal de bank u normaalgezien de maximale looptijd toestaan. Koopt u tweedehands, dan ziet ze graag een snellere terugbetaling.

Lees ook: op welke termijn betaalt u de autolening best terug

3. Het tarief

Elke bank is vrij om haar tarieven zelf te bepalen. Zo kan ze betere voorwaarden geven voor milieuvriendelijke wagens, zoals Argenta of Belfius. ING schenkt dan weer voordelige tarieven aan wie op korte tijd terugbetaalt. Lenen op 60 maanden doet u daar aan een rente van 0,90 procent, voor langere looptijden stijgt het tarief van de rente naar 1,20 procent.

Ook hier geldt een verschil tussen nieuwe en tweedehandswagens: autofinancieringen voor tweedehandswagens zijn doorgaans een pak duurder.

Tip: kijk hier welke bank voor uw keuzes qua looptijd en bedrag de beste voorwaarden biedt

4. Andere diensten

U kunt bij uw lening nog bijkomende diensten nemen, zoals een schuldsaldoverzekering. Die zorgt ervoor dat uw erfgenamen het krediet niet moeten afbetalen, mocht u tijdens de looptijd overlijden.

5. Kies bewust

Welke formule u ook kiest, gebruik uw verstand. Hoe langer u de betalingen kunt spreiden, hoe lager de maandelijkse afbetalingen zullen zijn, maar die medaille heeft een keerzijde. U betaalt immers meer interesten naargelang u langer leent. Al zullen die, met de huidige rentestanden, in de praktijk best wel meevallen. In het onderstaande concreet voorbeeld, waarbij we een lening van 15.000 euro bij Beobank* simuleren, ziet u zelf de verschillen in het interestbedrag.

* Beobank is met een tarief van 0,65 procent momenteel de goedkoopste autofinanciering op de Belgische markt.

