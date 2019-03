EU Samen Beschermen Gesponsorde inhoud Gehackt, afgeperst en veel geld kwijt: ransomware bedreigt ook Belgische bedrijven Aangeboden door Europese Commissie

28 maart 2019

16u00 0 Consument Cybercriminelen hebben het niet alleen op gewone mensen gemunt. Ook de computers van bedrijven worden regelmatig gehackt. Vaak gebeurt dat met ‘ransomware’ of gijzelsoftware. Die zorgt ervoor dat al je e-mails, facturen, spreadsheets, bestellingen en andere data verdwijnen. Alleen als je losgeld betaalt, krijg je je gegevens terug.

De pest of de cholera?

Voor bedrijfsleiders is het kiezen tussen de pest en de cholera: omzet verliezen omdat je je klanten niet meer kunt bedienen, of criminelen betalen in de hoop dat ze je data weer vrijmaken. Voor je de beslissing neemt, informeer je je best eens op de website van het Europees project No More Ransom.

Kostbare tijd kwijt

Gehackt worden is heel vervelend. Op een slecht moment gehackt worden is een ramp. De communiefeesten zijn een topperiode voor traiteurs. Behalve als ze met ransomware te maken krijgen. Het overkwam een traiteur uit Vlaams-Brabant. Hij kon een deel van zijn data recupereren uit zijn back-upsysteem. Maar de meest recente bestellingen zaten daar nog niet in. De man was een dag kwijt met het bellen naar klanten en leveranciers om alles te reconstrueren.

Kostbare centen kwijt

Het kan erger. Begin dit jaar werd een grote Belgische leverancier van bakkerijgrondstoffen het slachtoffer van een cyberaanval. De servers van het bedrijf werden gewist en de back-upsystemen versleuteld. De boodschap van de hackers: losgeld betalen of je bent je data kwijt. Het bedrijf deed aangifte bij de politie en schakelde IT-experts in, maar die vonden geen oplossing. Elke dag zonder servers was een dag zonder werk en zonder inkomsten. Uiteindelijk zag het management geen andere oplossing dan de afpersers te betalen. Kort daarna had het de controle over zijn IT-systemen terug. Maar het had wel veel stress en tienduizenden euro’s gekost.

Liever voorkomen dan genezen

De arm der wet is lang, maar toch vaak te kort voor digitale misdaad. Veel cybercriminelen zitten ergens buiten de EU, onbereikbaar voor Europese politiediensten. De politie hamert dan ook op het belang van preventie. Dat wil zeggen: je software up-to-date houden, antivirussoftware installeren en die updaten, en regelmatig back-ups van je computergegevens maken.

Als het toch gebeurt? No More Ransom!

Sommige soorten ransomware kunnen al verwijderd worden. Vraag raad aan je softwareprovider. Surf ook eens naar www.nomoreransom.org. Via de app ‘Crypto Sheriff’ kan je checken of je computers besmet zijn met ransomware waarvoor al ontsleutelsoftware bestaat.

To pay or not to pay?

De politie raadt af om te betalen. Veel slachtoffers van ransomware dokken het losgeld af en krijgen hun gegevens toch niet terug. Sommige cybercriminelen verkopen de gegevens van gehackte bedrijven zelfs door aan andere hackers, die het dan op hun beurt ook nog eens kunnen proberen.

Wel een goed idee: aangifte doen. Dat kan via www.politie.be. Hoe meer de autoriteiten over ransomware weten, hoe beter ze op zoek kunnen gaan naar ontcijfersoftware en een betere aanpak van cybercriminaliteit.

Alles wat je altijd wilde weten over ransomware

Het Europees project No More Ransom bindt de strijd aan met gijzelsoftware. Wat is No More Ransom?

• Een samenwerking tussen Europol, de cyberpolitiediensten van de Europese lidstaten en enkele grote IT-beveiligingsbedrijven

• Een website met info, tips en tricks voor Europese burgers, bedrijven en organisaties.

• Een tool om te weten met welke ransomware je computersysteem eventueel besmet is.

• Software waarmee je een aantal soorten van ransomware kunt ontsleutelen. Tot nu toe zijn via No More Ransom wereldwijd al 72.000 computersystemen verlost van ransomware.