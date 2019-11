Geen vast werk, wel lenen voor een huis: kan dat? Johan Van Geyte

05 november 2019

08u00

Wie geen vast werk heeft, krijgt waarschijnlijk geen lening van de bank om een huis te kopen. Het wordt vaak gezegd, maar klopt dat ook met de realiteit?

Het korte antwoord is: niet echt. Voor bankiers telt vooral één ding: dat u uw lening kan terugbetalen op de tijdstippen die u met hen overeenkwam. U moet dus wel op een of andere manier voldoende inkomsten hebben om dat te doen, en met een vaste job is dat iets gemakkelijker.

Maar: vast werk biedt ook geen absolute zekerheid. We lenen vaak voor 15, 20 of zelfs 25 jaar: in zo’n lange periode kan er ook heel veel gebeuren. U kan ontslagen worden of zelf uw ontslag geven, het bedrijf waar u werkt kan failliet gaan, of - worst case scenario - u kan ziek worden en tijdelijk of helemaal niet meer in staat zijn om te werken.

Onze arbeidsmarkt is bovendien voortdurend in evolutie. Zo werken steeds meer mensen als freelancer, met inkomsten die variëren van maand tot maand. Of u werkt misschien in een branche waar vaak met interimcontracten gewerkt wordt.

Als uw persoonlijke situatie minder ‘vast’ is, dan zullen banken in de praktijk vaak iets meer veiligheidsmarge incalculeren, door bijvoorbeeld maar 80 procent van uw inkomsten in rekening te brengen.

Verzekering gewaarborgd wonen

Het is wel interessant(er) om net een woonkrediet af te sluiten op een moment dat u al even tewerkgesteld bent. Als u bij de aanvraag al minstens 12 maanden werkt, dan kan u voor 10 jaar een verzekering gewaarborgd wonen afsluiten. Die helpt u dan bij de aflossing van de lening wanneer u onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt.

Die dekking bij onvrijwillige werkloosheid kan zowel bij mensen met een voltijdse betrekking als bij mensen met een deeltijds contract en bij mensen met een tijdelijk contract. Ook uitzendarbeid komt in aanmerking. De tewerkstelling mag in de twaalf maanden die aan de aanvraag voorafging maximaal tien dagen onderbroken zijn geweest. Ook zelfstandigen in hoofdberoep komen voor de gratis verzekering gewaarborgd wonen in aanmerking.

Uw reputatie telt mee

Is uw financieel statuut eerder te omschrijven als ‘wankel’? Dan is het wellicht beter dat u aanklopt bij uw vaste bank. Misschien had u bij hen al eerder een andere lening, bijvoorbeeld voor uw auto, en betaalde u die trouw af, waardoor u goede punten scoorde. Een andere optie is een goede waarborg voorzien; u zou bijvoorbeeld uw ouders kunnen inschakelen om zich borg voor u te stellen.

