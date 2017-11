Geen Pepsi en Lay's meer in Colruyt-rekken Redactie

07u49

Bron: Belga 7 RV Consument Door een conflict tussen PepsiCo en Colruyt zijn 29 producten van het voedingsconcern niet langer te koop bij de supermarktgroep, waartoe ook OKay, Alvo en verschillende Spar-winkels behoren. Dat meldt De Tijd. De spanning tussen supermarkten en leveranciers loopt op omdat ketens lagere prijzen willen.

Koopwaar van de merken Pepsi, 7UP, Duyvis, Quaker, Lay's, Looza en Tropicana zijn uit de rekken verdwenen. Colruyt wil in een reactie aan de krant niet kwijt hoe lang de problemen al aanslepen, maar op Twitter klagen klanten dat ze de producten al twee weken missen. "Zoals steeds geraken we er wel uit, de klanten zullen snel weer hun producten in de winkels vinden", zegt Colruyt-woordvoerster Hanne Poppe.