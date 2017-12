Geen klein en groot beschrijf meer: wie huis wil kopen betaalt vast tarief van 7 procent Redactie

Wie in de toekomst een huis koopt, zal daar 7 procent registratierechten op moeten betalen. Dat heeft de Vlaamse regering afgelopen nacht beslist. Er komt wel een extra korting van 5.600 euro voor bescheiden woningen.

Wie vandaag een huis of appartement koopt, moet naast de aankoopsom ook verkooprechten of registratiebelasting betalen. In Vlaanderen is dat standaard 10 procent op de aankoopsom - het zogenaamde groot beschrijf. Voor de aankoop van een 'bescheiden woning' geldt een verminderd tarief van 5 procent of klein beschrijf.

Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein wilde dat graag veranderd zien en pleitte voor één tarief. Concreet zal nu iedereen 7 procent moeten betalen. Voor de kleinere huizen -die minder dan 200.000 euro kosten- is er wel een compensatie. Er komt een vrijstelling voor de eerste schijf van 80.000 euro, waardoor de registratierechten in dat geval onder het tarief van de 5 procent duiken.

"Zo veel mogelijk mensen de kans geven"

"We willen zo veel mogelijk mensen de kans geven om een eigen woning of appartement te kopen", zegt Tommelein. "Wie een bescheiden gezinswoning koopt of een ingrijpende energierenovatie uitvoert in de gezinswoning krijgt bovendien nog een extra duwtje in de rug."

Wie daarna nog een tweede woning koopt, zal wel de volle pot van 10 procent moeten betalen. Dat percentage blijft ook van kracht voor bedrijfs- of kantoorgebouwen. Het nieuwe systeem zou nog voor de zomer van kracht worden.