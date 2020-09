Geen excuus meer: uw ziekenfonds betaalt u om aan sport te doen Johan Van Geyte

07 september 2020

Bent u sportief? Of hebt u sportende kinderen in huis rondlopen? Proficiat, u wint niet alleen aan conditie, maar u krijgt er ook nog geld bovenop. Heel wat mensen beseffen het niet, maar de ziekenfondsen in ons land hebben diverse compensatieregelingen voor wie lid is van een sportclub, voor sportkampen, enzovoort. Spaargids.be biedt een overzicht.

Ziekenfondsen zijn er in de eerste plaats om u (een deel van) de kosten die u maakt als u in het ziekenhuis belandt, naar de dokter moet of medicijnen nodig heeft terug te betalen. Ze staan ook in voor uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid. Dit is hun wettelijke opdracht. Hoeveel u terugkrijgt, hangt af van de aard van de medische dienstverlening en van uw persoonlijke situatie, maar het maakt op zich niet uit bij welke mutualiteit u aangesloten bent. De terugbetalingssommen liggen immers wettelijk vast.

Los daarvan bieden fondsen ook unieke aanvullende verzekeringen en andere voordelen aan hun eigen leden. Die moeten ze wel financieren met eigen middelen. Voor ons als ‘consument’ kan het dus interessant zijn om na te gaan wat ziekenfonds A, B of C aan specifieke extra’s te bieden heeft.

Terugbetaling sport

Alle Vlaamse mutualiteiten bieden een tussenkomst in het lidgeld van een sportclub . De teruggave verschilt onderling:

• Symbio: tot 60 euro.

• Socialistische Mutualiteit van Brabant: tot 45 euro.

• Mutplus: tot 40 euro.

• Liberale Mutualiteit van Oost-Vlaanderen: 35 euro tot 18 jaar, daarna 25 euro.

• Vlaams en Neutraal Ziekenfonds: tot 30 euro

• Christelijke Mutualiteiten: tot 15 euro.

• De Voorzorg Antwerpen: tot 10 euro.

Sommige mutualiteiten moedigen de deelname aan sportkampen bij de jeugd aan en geven ook daarvoor tegemoetkomingen:

• Christelijke Mutualiteiten: tegemoetkoming van 5 euro per dag, met een maximum van 100 euro. In dit bedrag zitten ook tegemoetkomingen voor openluchtklassen, speelpleinwerking en jeugdkampen.

• Partena, De Voorzorg Antwerpen en het Onafhankelijk Ziekenfonds: tussenkomst van 5 euro per dag, met een maximum van 100 euro.

Vergelijk de jaarbijdrage

Daartegenover staan natuurlijk de bijdragen die u aan uw fonds moet betalen. Symbio mag dan wel gul zijn met de terugbetaling van sportactiviteiten, de kosten zijn ook relatief hoog. Een jaarbijdrage kost u bijvoorbeeld 131,76 euro, terwijl u bij de Socialistische Mutualiteit van Brabant ‘maar’ 80,40 euro betaalt.

Hou dus rekening met het volledige kostenplaatje als u een ziekenfonds kiest, en met alle voorwaarden en extra’s die voor u al dan niet interessant kunnen zijn.

Wist u trouwens dat u helemaal niet verplicht bent om voor een ziekenfonds uit uw eigen regio te kiezen? Als West-Vlaming mag u dus wel degelijk aansluiten bij een fonds in Limburg, en omgekeerd.

