Geen elektronische betalingen mogelijk tijdens de nacht van zondag op maandag AW

28 februari 2020

13u34

Bron: Belga 0 Consument Het netwerk van Wordline, de beheerder van het elektronische betaalverkeer in België, zal tijdelijk verstoord zijn tijdens de nacht van zondag 1 maart op maandag 2 maart tussen halfeen en vier uur 's nachts. Dat meldt Worldline in een persbericht.

Maandag zal het tussen halfeen en vier uur 's nachts dus niet mogelijk zijn om elektronische betalingen uit te voeren of geld af te halen, verwittigt Wordline in een persbericht. Belgische kaarthouders zullen dan zowel in fysieke winkels, tankstations en webshops als aan geldautomaten hun kaart niet kunnen gebruiken. Worldline zal zijn elektronische betaalsysteem upgraden.