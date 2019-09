Geen belastingvermindering voor pensioensparen, later ook geen heffing? Johan Van Geyte

19 september 2019

08u30

Veel mensen die pensioensparen, doen dat speciaal om van de belastingvermindering te kunnen genieten. Maar wat als u uw pensioensparen niet fiscaal inbrengt? Het belangrijkste voordeel is dan dat u aan het einde van de rit de zogenaamde anticipatieve heffing niet moet betalen. We leggen uit.

Wat u ongetwijfeld al weet: als u voor het pensioensparen een bedrag tot 980 euro stort, hebt u recht op een belastingvermindering van 30% op uw storting. Voor een storting tussen 980 euro en 1.260 euro zakt het fiscale voordeel tot 25%. Een storting van 980 euro levert dus een belastingvermindering van 294 euro op. Wie 1.260 euro stort, moet 315 euro minder belastingen betalen.

Ook handig om te weten: om recht te hebben op die belastingvermindering, doet het er niet toe of u aan pensioensparen doet via een pensioenspaarfonds bij een bank, dan wel een pensioenspaarverzekering bij een verzekeringsmaatschappij. In het eerste geval wordt uw storting belegd in aandelen en obligaties, waardoor uw rendement afhangt van de evolutie van de beurs. Bij een pensioenspaarverzekering hebt u meer zekerheid: u krijgt een gegarandeerde basisrente en bovenop ontvangt u potentieel een winstdeelname.

Eindbelasting

Wat veel mensen dan weer niet beseffen: er is een keerzijde aan die belastingvermindering. Wie ze aanvraagt, zelfs al was het maar eenmalig, moet op het einde van de rit belastingen betalen. Die zogenaamde anticipatieve heffing bedraagt 8 procent.

Bij een pensioenspaarfonds wordt ze berekend op een fictieve opbrengst, waarbij ervan wordt uitgegaan dat elke storting 4,75% per jaar heeft opgebracht, ook al is dit in realiteit niet het geval. Voor stortingen die dateren van voor 1992, bedraagt de berekende opbrengst zelfs 6,25%.

Voor een pensioenspaarverzekering is dat anders. Daar wordt rekening gehouden met de gegarandeerde rente. De winstdeelnemingen worden niet meegeteld.

Ben u voor uw 55ste gestart met pensioensparen? Dan wordt de heffing afgehouden op uw 60ste verjaardag. Begon u er later mee, dan krijgt u de afrekening op de tiende verjaardag van uw contract.

Nooit ingebracht = geen heffing

Bovenstaande is dus niet van toepassing op u als u ervoor koos om nooit uw pensioensparen fiscaal in te brengen. U moet dus die anticipatieve heffing niet betalen.

Opgelet: u moet wél nog aan een administratieve verplichting voldoen, namelijk het document 276 C1 (B) aanvragen bij zijn lokaal belastingkantoor en dat voorleggen aan de financiële instelling of verzekeringsmaatschappij.

