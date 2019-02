Geen bedrijfswagen nodig? Neem een bouwbudget Redactie

07 februari 2019

00u00 1

Werknemers met een bedrijfswagen moeten de keuze kunnen krijgen tussen een wagen- of een bouwbudget. Dat stelt de Confederatie Bouw voor. Met dat bouwbudget, dat fiscaal even voordelig is voor werkgever en werknemer als het systeem van de bedrijfswagens, kunnen werknemers een huis energiezuinig bouwen of renoveren. "Op die manier worden onze woningen versneld duurzamer qua energieverbruik", aldus de organisatie. Tachtig procent van ons 'woningpark' dateert immers van voor 1985 en is dus niet energie-efficiënt uitgerust, zegt de Confederatie Bouw. Het gaat in totaal om 5,5 miljoen woningen en die zijn goed voor 40% van alle uitstoot van broeikasgassen. Om woningen duurzamer te maken, pleit de organisatie ook nog voor een veralgemening in heel België van de 6 procent btw op sloop en heropbouw.