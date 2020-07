Geannuleerde pakketreizen: Commissie opent inbreukprocedures tegen 10 landen (België ontspringt de dans) ADN

02 juli 2020

16u41

Bron: Belga 1 Consument De Europese Commissie heeft donderdag inbreukprocedures gelanceerd tegen tien lidstaten die het recht op terugbetaling van een geannuleerde pakketreis niet respecteren. Ook België liet reisorganisatoren in de eerste maanden van de coronacrisis toe om klanten voorlopig een voucher te geven, maar ons land heeft die regeling intussen opgedoekt.

Toen de coronacrisis in maart Europa bereikte en vrijwel alle lidstaten in lockdown gingen, vielen talloze geboekte reizen in het water. De Europese wetgeving gebiedt dat klanten van pakketreizen bij annulering de keuze hebben tussen terugbetaling of een tegoedbon, maar om liquiditeitsproblemen bij reisorganisatoren te voorkomen lieten vele lidstaten toe dat ze voorlopig enkel een bon aanbieden.

In het offensief

De Commissie hield echter staande dat de consumentenrechten ook in deze ongeziene omstandigheden overeind moesten blijven. Na herhaaldelijke waarschuwingen gaat de Commissie nu in het offensief. Ze opende donderdag inbreukprocedures tegen Frankrijk, Italië, Tsjechië, Cyprus, Griekenland, Kroatië, Litouwen, Polen, Portugal en Slovakije.



“In deze tien landen zijn er nog steeds specifieke nationale regels van kracht die organisatoren van pakketreizen toelaten om voor geannuleerde reizen vouchers toe te kennen, in plaats van terugbetaling in geld, of die de terugbetaling uitstellen tot veel later dan de periode van veertien dagen", zo stelt de Commissie in een mededeling.

De tien landen krijgen twee maanden de tijd om de Commissie van antwoord te dienen en de regelingen aan te passen. Zoniet kan de Commissie de volgende stap zetten in de procedure, die uiteindelijk zou kunnen leiden tot een geding bij het Europese Hof van Justitie.

Bijna 255.000 vouchers uitgeschreven in België

Ook België bood reisorganisatoren midden maart aan om voorlopig enkel vouchers uit te geven, maar ons land ontsnapt aan een inbreukprocedure omdat de regeling op 19 juni is stopgezet. Eurocommissaris Didier Reynders maakt echter duidelijk dat "lidstaten die nu opnieuw in regel zijn met de Europese wetgeving moeten verzekeren dat de rechten worden hersteld van consumenten aan wie terugbetaling is geweigerd tijdens de crisis".

In België zijn tijdens de coronacrisis bijna 255.000 vouchers uitgeschreven voor een totaal bedrag van iets meer dan 345 miljoen euro, zo meldde minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V) woensdag nog in de Kamer. Op 26 juni waren er al 10.392 vouchers gebruikt voor nieuwe boekingen voor een bedrag van 19,2 miljoen euro.

De Commissie lanceerde donderdag overigens ook inbreukprocedures tegen Italië en Griekenland omdat beide landen ook wetgeving hebben goedgekeurd die luchtvaartmaatschappijen en andere transportbedrijven toelaat om enkel vouchers uit te reiken bij annulaties. Ook in die sector stelt de Europese wetgeving dat klanten steeds terugbetaling moeten kunnen bekomen.

