Garantiefonds Reizen legt morgen veertien vluchten in om Belgische vakantiegangers terug te halen Vandaag en morgen vertrekken géén Belgische Thomas Cook-reizigers

25 september 2019

15u20

Het Garantiefonds Reizen legt morgen veertien vluchten in om passagiers van het failliete Thomas Cook terug naar huis te brengen. Vandaag worden acht vluchten ingelegd om gedupeerde reizigers terug te halen.

Alle terugkerende vluchten staan vermeld op de website van het Garantiefonds. Twaalf vluchten (Enfidha, Palma, Almeria, Faro, Heraklion, Rhodos, Thessaloniki, Marrakech, Agadir, Lanzarote, Tenerife en Zakinthos) worden morgen uitgevoerd door Brussels Airlines. De Turkse chartermaatschappij Tailwind zal twee andere vluchten (Dalaman en Antalya) verzorgen.



Voor vrijdag is er nog geen nieuws. “We werken van dag tot dag”, zegt directeur Mark De Vriendt.

Alle pakketreizen (vlucht + verblijf) van Thomas Cook die vandaag en morgen zouden starten, zijn geannuleerd. “Voor de dagen erop zal het afhangen van wat de curatoren beslissen”, zegt Mark De Vriendt van het Garantiefonds Reizen woensdagmiddag. “Ik hoop die zo snel mogelijk te pakken te krijgen.” Na het faillissement van drie onderdelen van Thomas Cook België zijn drie curatoren aangesteld. “Op dit moment varen wij blind, en beschikken we niet over de nodige gegevens”, zegt De Vriendt. “We kunnen veel plannen, maar eigenlijk nog niets uitvoeren.”



Het fonds zet prioritair in op de toeristen die op dit ogenblik in het buitenland verblijven. De terugbetaling komt op de tweede plaats. Vandaag keren volgens De Vriendt al zowat 1.000 mensen terug uit Kreta, Montenegro, Tenerife, Egypte en Spanje. Het gaat om in totaal acht vluchten: zeven met Brussels Airlines en eentje met het Turkse Tailwind.

De voorbije dagen kreeg het fonds al ongeveer 1.500 aanvragen binnen van mensen die hun reis terugbetaald willen krijgen. “Maar dat is dus momenteel niet onze prioriteit”, beklemtoont De Vriendt. “De mensen hebben tot twee jaar de tijd om hun claim in te dienen, daar is nu dus geen hoogdringendheid.”

Wie in het buitenland is, krijgt alvast de raad in “geen geval op eigen initiatief uw terugvlucht te regelen”. “Wij zorgen ervoor dat de mensen weer in België aankomen”, beklemtoont De Vriendt.

Krijgt Garantiefonds alles gebolwerkt?

"We beschikken over zeven medewerkers, maar krijgen ook hulp van externen. Ik ga niet zeggen dat alles 100 procent lukt, maar de focus ligt momenteel dus op mensen terug in België krijgen", zegt De Vriendt. "Vandaag keren reizigers terug uit Tunesië waarvoor we dinsdag geen vliegtuigen vonden. Het fonds betaalde hun overnachting voor de nacht van dinsdag op woensdag.”

Op de website van het Garantiefonds staat in detail opgelijst welke terugvluchten vandaag en morgen georganiseerd worden.

Nog op de site lijst het Garantiefonds op welke stappen Thomas Cook-klanten kunnen ondernemen. Zo wijst het fonds erop dat door Thomas Cook afgesloten reiscontracten niet automatisch ten einde komen door het faillissement. “Reizigers of reisbureaus kunnen deze niet eenzijdig annuleren. Het komt aan de curator toe om te beslissen om de reiscontracten verder uit te voeren, dan wel te verbreken. Zodra de reiscontracten verbroken zijn door de curator, kan het Garantiefonds optreden en desgevallend alternatieven toelaten.”

Daarnaast dringt het Garantiefonds er nogmaals op aan geen verdere betalingen te doen aan Thomas Cook of Neckermann.