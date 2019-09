Garantiefonds Reizen legt morgen veertien vluchten in om Belgische vakantiegangers terug te halen Vandaag en morgen vertrekken géén Belgische Thomas Cook-reizigers mvdb haa

25 september 2019

15u20

Bron: Belga, Garantiefonds Reizen 12 Consument Het Garantiefonds Reizen legt morgen veertien vluchten in om passagiers van het failliete Thomas Cook terug naar huis te brengen.

Alle terugkerende vluchten staan vermeld op de website van het Garantiefonds. Twaalf vluchten (Enfidha, Palma, Almeria, Faro, Heraklion, Rhodos, Thessaloniki, Marrakech, Agadir, Lanzarote, Tenerife en Zakinthos) worden morgen uitgevoerd door Brussels Airlines. De Turkse chartermaatschappij Tailwind zal twee andere vluchten (Dalaman en Antalya) uitvoeren. Voor vrijdag is er nog geen nieuws. “We werken van dag tot dag”, zegt directeur Mark De Vriendt.

Alle pakketreizen (vlucht + verblijf) van Thomas Cook die vandaag en morgen zouden starten, zijn geannuleerd. “Voor de dagen erop zal het afhangen van hoe de situatie bij de touroperator evolueert”, zegt Mark De Vriendt van het Garantiefonds Reizen.



Het fonds zet prioritair in op de toeristen die momenteel in het buitenland verblijven. De terugbetaling komt op de tweede plaats. Vandaag keren volgens De Vriendt al zowat 1.000 mensen terug. De voorbije dagen kreeg het fonds al zowat 1.500 aanvragen binnen van mensen die hun reis terugbetaald willen krijgen. “Maar dat is dus momenteel niet onze prioriteit”, beklemtoont De Vriendt. “De mensen hebben tot twee jaar de tijd om hun claim in te dienen, daar is nu dus geen hoogdringendheid.”

Krijgt Garantiefonds alles gebolwerkt?

"We beschikken over zeven medewerkers, maar krijgen hulp van externen. Ik ga niet zeggen dat alles 100 procent lukt, maar de focus ligt momenteel dus op mensen terug in België krijgen", zegt De Vriendt. "Vandaag keren reizigers terug uit Tunesië waarvoor we dinsdag geen vliegtuigen vonden. Het fonds betaalde hun overnachting voor de nacht van dinsdag op woensdag.”

Op de website van het Garantiefonds staat opgelijst welke terugvluchten vandaag georganiseerd worden. Het gaat om vluchten uit Kreta, Montenegro, Tenerife, Egypte en Spanje. Momenteel bevinden er zich 13.400 toeristen van Thomas Cook België in het buitenland.