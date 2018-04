Gaat u op reis? Vergeet dan uw verzekering niet Johan Van Geyte

Op vakantie zonder stress? Graag, maar ook op reis kan u minder aangename dingen meemaken. Een ongeval of een diefstal bijvoorbeeld. Een goede reisverzekering is dan ook geen overbodige luxe. Waar sluit u die het best af? En hoeveel moet dat kosten?

Uw kredietkaart

De kans bestaat dat u zonder het goed te beseffen al een reisverzekering hebt, want veel kredietkaarten komen met een inclusief reisbijstandspakket. Maar pas op, want de ene Visa Classic is de andere niet. Of er een reisverzekering aan gekoppeld is, hangt af van de uitgevende bank.

Visa Classic

BNP Paribas Fortis, AXA, Europabank: Geen verzekeringen.

Beobank: Wel aankoopverzekering, geen reisverzekering.

ING: Vergoeding tot 30.000 euro voor opsporings-, reddings- en repatriëringskosten. Reisongevallenverzekering voor verplaatsingen die u maakt als ze betaald werden met de kaart.

Crelan: Reisannulering door ziekten, ongeval of overlijden familielid? Vergoeding tot 1.900 euro.

Carrefour: Medische kosten tot 10.000 euro, repatriëring naar België, vergoeding tot 150 euro voor kosten bij vertraging vlucht.

Hebt u een duurdere kaart, zoals een Mastercard Gold of Platinum? Dan kan het verzekeringspakket groter zijn.

KBC Mastercard Silver : Aankoopverzekering

KBC Mastercard Gold : Ook reisannuleringskosten tot 6.000 euro verzekerd

KBC Mastercard Platinum : Ook terugbetaling kosten bij vertraagde vlucht tot 150 euro, het kopen van vervangkleding tot 750 euro bij verlies bagage en geen franchise bij schade aan huurwagen.

TIP: Hier kan u de kredietkaarten vergelijken.

Bijstandspakket

Dekkingen via een kredietkaart blijven beperkt. We adviseren u dan ook om toch een volwaardig bijstandspakket of verzekering te nemen. Die kan u ook opbouwen met bijstand aan personen, bijstand aan de wagen (vaak vanaf 10 km van de woonplaats) en bijstand thuis.

Wat is het verschil tussen bijstand en verzekering? Bij bijstand zal een hulpverlener u ter plaatse komen helpen. Hebt u een verzekering, dan moet u zichzelf weten te redden, maar u krijgt achteraf wel alle kosten terugbetaald.

Kostenplaatje

Een simpele kostenvergelijking maken tussen de verschillende pakketten is moeilijk. U kan bijvoorbeeld de verzekering of de bijstand nemen voor de duur van uw reis of u kan kiezen voor een jaarcontract; het zal uiteraard een verschil in prijs opleveren. Duur hoeft het niet altijd te zijn: een gespecialiseerde organisatie als Europ Assistance heeft al jaarcontracten in de etalage vanaf 119 euro.

Hier vindt u in enkele klikken de formule die het best bij u past.

