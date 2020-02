FSMA waarschuwt opnieuw voor verdachte websites die klanten ronselen via fake news AW

06 februari 2020

11u44

Bron: Belga 0 Consument Oplichters proberen nog steeds klanten te ronselen via fake news en nepadvertenties op sociale media, waarin bekende personen getuigen hoe je snel rijk kan worden. Daar waarschuwt de financiële waakhond FSMA voor.

Wie ingaat op de advertenties, wordt vervolgens door frauduleuze tradingplatformen opgebeld om te beleggen in onder meer virtuele munten. De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt dat de platformen erg agressief te werk gaan. "De oplichters proberen slachtoffers zelfs te overtuigen hun computer vanop afstand te laten overnemen om zo bepaalde overschrijvingen te doen. De oplichters proberen slachtoffers bovendien te overtuigen om steeds grotere sommen te beleggen", zegt de FSMA.

Op het einde van de rit blijken de slachtoffers het belegde geld nooit te recupereren, of horen ze zelfs niets meer van het platform waarbij ze hebben belegd.

De FSMA waarschuwde al eerder voor de oplichtingspraktijken. "Er komen telkens nieuwe namen bij. Vandaar de waarschuwingen", aldus een woordvoerder van FSMA. De waakhond raadt ten zeerste af in te gaan op dergelijke aanbiedingen. De volledige lijst is te vinden op de site van de FSMA.

Nepadvertenties met BV’s

Eerder doken er in Vlaanderen al nepadvertenties op met BV’s als Natalia of An Lemmens in de hoofdrol. Daarin werden allerlei schoonheidsproducten gepromoot. Wie die producten wilde kopen, werd opgelicht en zag zijn geld in rook opgaan.