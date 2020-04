FSMA waarschuwt opnieuw voor "recovery rooms" AW

09 april 2020

14u00

Bron: Belga 0 Consument De FSMA, de financiële toezichthouder, waarschuwt opnieuw voor vennootschappen die "recovery room"-fraude plegen. Het gaat om een praktijk waarbij oplichters slachtoffers van beleggingsfraude voorstellen om hen te helpen hun verliezen goed te maken of verloren tegoeden te recupereren.

De voorbije maanden stelde de FSMA namelijk een stijging vast van het aantal meldingen van consumenten over zogenaamde recovery rooms.



De fraudeurs stellen hun slachtoffers bijvoorbeeld voor om hun waardeloze aandelen over te kopen of om voor hen een juridische procedure op te starten. Voor die dienstverlening vragen ze steeds een vergoeding, die vooraf betaald moet worden. "Ondanks de beloften van de oplichters recupereren de slachtoffers geen geld. Ze verliezen bovendien de vergoeding die zij hebben betaald voor de zogenaamde hulp", waarschuwt de toezichthouder.

Oplichters vragen om financiële bijdrage

De slachtoffers worden doorgaans door de oplichters opgebeld, maar komen soms ook via eigen opzoekingen op internet of via sociale media in contact met de zogenaamde recovery rooms. Oplichters en hun ondernemingen stellen zichzelf voor als advocatenkantoren, accountants, maar ook als politiediensten of financiële toezichthouders. Ze deinzen er ook niet voor terug om de identiteitsgegevens van bestaande ondernemingen of officiële instanties te misbruiken om betrouwbaar over te komen, luidt het. Een duidelijke aanwijzing dat het om een recovery room gaat, is het feit dat de oplichters om een financiële bijdrage vragen vóór ze de voorgestelde dienst verlenen, zegt de FSMA.

De toezichthouder raadt slachtoffers van beleggingsfraude aan om steeds klacht neer te leggen bij de lokale politie. "Indien u ongewenst telefonisch gecontacteerd wordt met een voorstel om de door u verloren bedragen te recupereren, vraag dan hoe die persoon te weten is gekomen dat u gelden verloren bent. Meldingen van fraude worden enkel gedeeld met gerechtelijke instanties en niet met private ondernemingen. Indien er u gevraagd wordt om vooraf een bepaald bedrag te betalen, ga hier dan niet op in en beëindig alle contact", luidt het tot slot.