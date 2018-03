Franse winkelketen Franprix opent eerste Belgische winkel in Brussel jv

02 maart 2018

19u35

Bron: belga 0 Consument De Franse supermarktketen Franprix heeft woensdag aan de Elsensesteenweg in Elsene een eerste winkel geopend op Belgische bodem. Dat bevestigt de eigenaar van het pand waar de winkel gevestigd is.

Franprix is de keten van buurtsupermarkten van de Franse supermarktgroep Casino. In een internetadvertentie belooft de winkel in de Sint-Bonifaaswijk alvast "afhaaldiensten en exclusieve producten". De winkel is open van maandag tot zaterdag, van 8 tot 22 uur.

Casino wil niet echt communiceren over de winkel. De persdienst wil het nieuws niet bevestigen of details geven over de plannen in België.

Dat een nieuwe winkelketen de grens oversteekt, is alvast opmerkelijk in een sector die een harde concurrentie kent. De sector kent daarbij ook problemen, getuige bijvoorbeeld de herstructurering bij Carrefour, al situeren die problemen zich eerder bij de grote winkels.

Half februari raakte de Belgische interesse van Franprix al bekend. Het Franse vakblad LSA meldde dat de winkelketen een eerste winkel opende in België. "Het is niet meer dan een project, er is nog niets gebeurd", zei de woordvoerster van Casino toen.

Het gaat om de eerste winkel van Franprix buiten Frankrijk. De keten van buurtwinkels is momenteel vooral in de regio Parijs actief.

Volgens vakblad RetailDetail, dat de opening van de winkel vandaag meldde, gaat het om een testwinkel.