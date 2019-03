Franse kaasmaker Hardy Affineur haalt geitenkazen op basis van rauwe melk uit handel ttr

05 maart 2019

13u19

Bron: belga 0 Consument De Franse kaasmaker Hardy Affineur heeft geitenkaas op basis van rauwe melk uit de handel genomen omdat de bacterie Escherichia coli aanwezig was in het product. Dat melden het bedrijf en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) vandaag.

Als onderdeel van haar controle stelde Hardy Affineur de aanwezigheid van de bacterie Escherichia coli vast in geitenkazen op basis van rauwe melk. Na een melding via het systeem voor snelle waarschuwingen voor levensmiddelen en diervoeders besloot het FAVV om deze producten uit de verkoop te halen en terug te roepen van bij de consument.

Omschrijving van de producten:

- Productcategorie: geitenkazen op basis van rauwe melk AOP

- Productnaam: AOP Valencay en Petit Valencay

- Merk: Hardy Affineur

- Vervaldatum (THT - minimale houdbaarheidsdatum): van 01 maart 2019 tot 26 maart 2019

- Lotnummer: van 10-13 tot 10-33

De producten werden verdeeld over de volgende verkooppunten: Les Jeunes Affineurs Fromagers in Stambruges, Van Tricht in Antwerpen, Goossens in Borsbeke en A Table in Hannuit.

Het FAVV vraagt de consumenten de producten niet te consumeren en terug te brengen naar het verkooppunt. "Mensen die deze kaas hebben geconsumeerd en symptomen vertonen zoals diarree, buikpijn of overgeven, worden geadviseerd zo snel mogelijk een dokter te raadplegen. Bij afwezigheid van de symptomen binnen de tien dagen na het consumeren van deze producten, is het niet nodig om zich ongerust te maken en een dokter te raadplegen", aldus het FAVV.

Volgens het Voedselagentschap kunnen jonge kinderen, zwangere vrouwen, oudere personen en mensen met een verzwakt immuunsysteem rauwe melk en kaas op basis van rauwe melk best niet consumeren.

Voor bijkomende informatie kunt u contact opnemen met het meldpunt van het FAVV: 0800/13.550 of meldpunt@favv.be.