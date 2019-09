Frankrijk en Nederland willen seksistisch speelgoed weg: het moet genderneutraal Frank Renaut HR

26 september 2019

10u32

Bron: AD 12 Consument Zowel in Frankrijk als in Nederland willen regeringsleden ‘seksistisch’ speelgoed weg. De Franse regering werkte met speelgoedproducenten en -winkels aan een handvest om te strijden tegen stereotypen en vooroordelen. Ook in Nederland roept een minister vandaag de speelgoedfabrikanten op om rolbevestigend speelgoed in hun collectie ‘onder de loep te nemen’.

In Franse speelgoedwinkels komt vanaf volgend jaar een einde aan de indeling ‘jongens’ en ‘meisjes’. In folders kan dan ook niet meer per sekse worden geadverteerd. En winkelpersoneel mag ouders straks niet meer vragen: ‘Is het voor een jongen of een meisje?’ Verder kwam de regering met het bedrijfsleven overeen om voortaan speelgoed te ontwikkelen ‘dat niet discrimineert’.

Vandaag sprong ook de Nederlandse minister van Emancipatie mee op de kar. Ingrid van Engelshoven roept speelgoedfabrikanten op rolbevestigend speelgoed in hun collectie ‘onder de loep te nemen’. De minister kloeg eerder, tijdens een TED-talk eind vorig jaar, ook al over genderstereotypen. “Ook tegenwoordig tonen advertenties voor speelgoed volop stereotypische rolmodellen”, merkte ze toen op. “Meisjes zijn verzorgend, jongens zijn avontuurlijk.”

Gevolgen voor vrouwen

Volgens de minister komen vrouwen door zo’n genderstereotypen ongewild vast te zitten in parttime banen en kunnen ze zich niet meer persoonlijk en professioneel ontwikkelen. En kunnen ze zelfs, door financiële afhankelijkheid, niet meer weg uit hun relatie als ze dat willen. Van Engelshoven voert momenteel ook een discussie over stereotypering met de uitgevers van schoolboeken.

Speelgoedfabrikant Mattel kan zich alvast vinden in de trend. Waar de pop vroeger per definitie blond, blank en slank was, bracht het Amerikaanse bedrijf zopas een genderneutrale versie van Barbie op de markt.