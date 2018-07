Fout in belastingaangifte gemaakt, net voor de deadline morgen? Dit is de oplossing Daimy Van den Eede Tommy Thijs

11 juli 2018

17u26

Bron: VTM NIEUWS, Belga 10 Consument Als u uw belastingaangifte nog niet heeft ingediend, moet u zich haasten. De deadline is morgen, 12 juli, om middernacht. Maar wat als je plots merkt dat je een fout gemaakt hebt in je aangifte?

Als u uw aangifte al ingediend heeft, kan u die nog aanpassen tot de deadline. Dat kan op de website van Tax-on-web. U moet er wel op letten dat zo’n aangifte maar een keer verbeterd kan worden. Eventuele vergissingen bespreek je dus best even met je belastingkantoor. Wie zijn aangifte te laat indient, riskeert een boete of een belastingverhoging.

Dit jaar zijn er heel wat wijzigingen doorgevoerd aan wat u moet invullen op de belastingsbrief. Zo zijn er bijvoorbeeld minder codes dan vorig jaar.

Meer dan 2,4 miljoen mensen hebben hun belastingbrief via Tax-on-web al ingevuld, meldt de FOD Financiën. Vorig jaar vulden in totaal 3.770.000 Belgen de belastingaangifte op die manier in. Dit jaar lijken dat er dus minder te zullen worden, maar dat was verwacht, klinkt het bij de FOD: het aantal voorstellen voor vereenvoudigde aangifte is gestegen van 2,2 naar 3 miljoen. Wie akkoord gaat met dat voorstel, hoeft zijn of haar belastingaangifte niet meer zelf in te vullen.

Wie zijn of haar belastingaangifte nog op papier indient, moest dat al voor 29 juni doen. Hoeveel Belgen dat hebben gedaan, is nog niet bekend: de documenten moeten nog worden ingescand. Boekhouders krijgen nog tot 25 oktober om de aangifte voor hun klanten in te dienen.