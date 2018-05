Fost Plus recycleerde vorig jaar bijna 700.000 ton huishoudelijk verpakkingsafval bvb

14 mei 2018

13u48

Bron: Belga 0 Consument Fost Plus, de organisatie voor de inzameling en recyclage van huishoudelijk afval in België, recycleerde vorig jaar 698.000 ton huishoudelijk verpakkingsafval, goed voor een recyclagepercentage van 89,1 pct, een verbetering tegenover 2016, toen 87,4 pct werd gehaald. Dat blijkt uit het Jaarverslag 2017 van Fost Plus, dat in Evere is voorgesteld.

"België blijft de Europese recyclagekampioen. Onze inspanningen werpen hun vruchten af en nu we op de goede weg zijn, denken we niet aan ophouden. We willen een recyclageoplossing voorstellen voor élke huishoudelijke verpakking die op de markt komt en we willen zo veel mogelijk verpakkingsafval inzamelen", zegt Stephan Windels, voorzitter van Fost Plus.

Fost Plus ontwikkelde een nieuwe strategie met vijf focuspunten: de uitbreiding van de PMD-inzameling, buitenshuis sorteren, openbare netheid, ecodesign en de uitbouw van nieuwe recyclagemarkten zo dicht mogelijk bij huis. De uitbreiding van de PMD-inzameling (blauwe zak) naar àlle plastic verpakkingen (dus ook yoghurtpotjes, champignonbakjes, plastic zakken en folie) is volgens Fostplus "een fundamentele stap om de nieuwe strategie in de praktijk om te zetten". De bredere inzameling zal van start gaan in 2019.

Uitbreiding PMD-inzameling

"Dankzij de uitgebreide PMD-inzameling zal elke Belg gemiddeld 8 kilo extra verpakkingsafval per jaar kwijt kunnen in de blauwe zak, waardoor het recyclagepercentage van plastic verpakkingen aanzienlijk zal verbeteren", aldus Fost Plus.

Buitenshuis sorteren

Fost Plus wil ook buitenshuis sorteren beter aanpakken en dat op zoveel mogelijk plaatsen (recreatiegebieden, handelszaken, ondernemingen, scholen). In 2017 legde Fost Plus de klemtoon op winkelcentra, vakantieparken, toeristische attracties en luchthavens. Het doel om buitenshuis beter te sorteren, sluit aan bij de strijd tegen zwerfvuil. Die strijd wil Fost Plus voortzetten met de gewestelijke campagnes 'Mooimakers in Vlaanderen' en 'Be WaPP' (waarbij WaPP staat voor Wallonie Plus Propre).

Ecodesign

Fost Plus stimuleert ook ecodesign en adviseert ondernemingen "om verpakkingen te ontwerpen die beter recycleerbaar zijn en toch geschikt zijn om voeding goed te bewaren". "Groene Punt-tarieven afgestemd op het ecodesign van verpakkingen vormen een stimulans om recycleerbare materialen te gebruiken", aldus Fost Plus.

Nieuwe recyclagemarkten

Anderzijds wil Fost Plus investeringen in de uitbouw van nieuwe afzetmarkten voor gesorteerd afval aanmoedigen, bijvoorbeeld door recycleerders een meer langdurige leveringszekerheid te bieden.

Kosten en opbrengsten

Wat kosten en opbrengsten betreft, zijn de kosten van Fost Plus gestegen van 149,3 miljoen euro in 2016 naar 156,9 miljoen euro vorig jaar. Voor die stijging wordt gewezen naar de kilometerheffing voor vachtwagens, gestegen loon- en brandstofkosten, diverse afvalheffingen, en het toenemend engagement in de strijd tegen zwerfvuil dat naar 17 miljoen per jaar is opgelopen. De bijdragen van de ledenbedrijven zijn gestegen van 72,4 miljoen euro in 2016 naar 78,1 miljoen in 2017. De opbrengst van de materialen steeg van 59,6 miljoen euro in 2016 naar 66,2 miljoen, dit dankzij de heropleving van de economie.