Force Majeure brouwt als eerste alcoholvrij speciaalbier in België SVM

24 juni 2019

14u01

Genkenaar Stijn Panis heeft de eerste brouwerij van alcoholvrije speciaalbieren in België gelanceerd. Door uitsluitend alcoholvrije speciaalbieren te brouwen, wil Force Majeure een antwoord bieden op een leemte in het Belgische bieraanbod.

De vraag naar alcoholvrije speciaalbieren neemt sterk toe, maar in België ligt een alcoholvrij alternatief niet voor de hand. In onze buurlanden zijn daarin wel al meer stappen gezet.

Dat merkte Panis vooral tijdens zijn voorbereiding op de Ironman-triatlon van Nice in 2017. "Ik vond dat vreemd voor zo'n bierland als België, en dat vind ik nog steeds. Daarom gaf ik begin 2019 mijn vaste job op en besloot ik mij helemaal te gooien op het opstarten van Force Majeure.”

“Hoog tijd”

Volgens Panis spelen alcoholvrije bieren in op de tendens naar minder alcoholconsumptie, maar bieden ze ook een kans om de biermarkt te verbreden. Zo gaat het bij alcoholvrije bieren in België doorgaans om pils. Eind 2016 lanceerde AB Inbev Jupiler 0.0%, en ook Maes en Palm hebben een alcoholvrije variant. "Het is daarom hoog tijd dat een Belgische brouwerij alcoholvrije alternatieven brengt voor de beste Belgische speciaalbieren. Die worden wereldwijd niet voor niets geroemd om hun uitgesproken smaken.”

Traditional Blond, geïnspireerd op de Belgische blonde bieren, bevat 0,4 procent alcohol doordat het bier een gisting doormaakt. In België ligt de grens voor alcoholvrij bier op 0,5 procent aangezien heel wat voeding van nature alcohol bevat. Traditional Blond wordt op grote schaal bij een externe partner gebrouwen. Later dit jaar wordt Force Majeure Tripel verwacht.