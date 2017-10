FOD Financiën waarschuwt voor telefonische oplichting door nepwerknemers ADN

16u54

Consument De FOD Financiën waarschuwt op sociale media voor een poging tot telefonische oplichting. Personen zouden zich voordoen als medewerkers van een bepaalde afdeling en vragen om gevoelige bankgegegevens.

"Opgelet, momenteel zijn er personen die zich telefonisch voordoen als medewerkers van de Deposito- en Consignatiekas (FOD Financiën). Het gaat hier om pogingen tot phishing. Wij vragen u dan ook om uiterst waakzaam te zijn", klinkt de waarschuwing op sociale media.

Twee personen zouden zich bij de FOD hebben gemeld na een poging tot phishing, waarbij telkens wordt geprobeerd bankgegevens te verzamelen. In één geval wou de oplichter een bankkaartnummer bemachtigen, zogezegd om een "slapende" betaling uit te voeren, die pas effectief zou worden na deblokkering via een code. In het andere geval vroeg de oplichter de kaart in te voeren in een digipass, terwijl de stem van de cliënt als authentificatie werd geregistreerd.

De FOD vraagt om aan de telefoon nooit persoonlijke bankgegevens door te geven en, bij twijfel, onmiddelijk contact op te nemen met de diensten, dit via contactgegevens op de website van de FOD Financiën zelf. De klachten worden aan het gerecht overgemaakt.