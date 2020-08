Floristen roepen 15 augustus uit tot inhaal-Moederdag voor het hele land SVM

12 augustus 2020

16u39

Bron: Belga 2 Consument Om de grote verliezen van Moederdag op 10 mei te compenseren, organiseert de Koninklijke Unie van Floristen van België komende zaterdag een inhaal-Moederdag in het hele land. "Eigenlijk is het alleen in Antwerpen Moederdag op 15 augustus. Maar omdat we Moederdag gemist hebben in de meimaand willen wij een vervangingsmoederdag invoeren dit jaar. Dit om alle mama's, lokale floristen en kwekers in de kijker te zetten", legt directeur Koen Van Malderen uit.

Bij de nationale Moederdag op 10 mei voelden de bloemisten zich enorm benadeeld. Tuincentra mochten toen de deuren openen, maar bloemisten mochten geen afhaalpunt inrichten voor moederdagboeketten. Zij moesten hun bestellingen aan huis leveren bij hun klanten. "Dat was niet voor alle floristen haalbaar, velen van hen hebben Moederdag volledig gerateerd", aldus Van Malderen.

Intussen is het aanbod van de sierkwekers na de eerste lockdownperiode weer helemaal hersteld. Wie komende zaterdag zijn of haar moeder in de bloemetjes wil zetten, hoeft daardoor minder diep in de zakken te tasten. "De prijzen zijn zomers, je hebt een mooi boeket voor een schappelijke prijs", zegt Van Malderen. "Het is ook een totaal andere Moederdag dan in de meimaand. Er is veel meer keuze in zomerboeketten."