Fiscus houdt buitenlandse rekeningen extra in het oog

13 juni 2019

08u30

Wie een buitenlandse rekening heeft, moet die twee keer melden. Een eerste keer bij de Nationale Bank, een tweede keer bij de fiscus. Vorig jaar lieten zowat 200.000 Belgen dat na. De fiscus houdt het dit jaar extra in het oog.

Het hebben van een rekening in het buitenland is volledig wettelijk, maar u bent wel verplicht om ze te melden.

Eerst moet u ze aanmelden bij het Centraal Aanspreekpunt (CAP) van de Nationale Bank van België (NBB). Daar moet u het nummer van de rekening opgeven, de naam van de bank, alsook op wiens naam die staat. Een bedrag moet u niet bekendmaken. De formulieren zijn te vinden op de website van de NBB. De aanmelding moet ten laatste gebeuren op het moment dat u uw jaarlijkse belastingaangifte indient. Op die aangifte moet u in vak XIV.A trouwens aanvinken dat u dit heeft gedaan.

Nog in dit vak XIV moet u naast code 1075-89 van de buitenlandse rekening vermelden op wiens naam die staat, alsook in welk land ze is aangegaan. Die bepaling is van toepassing indien u vorig jaar op eender welk moment een rekening in het buitenland had. Ook de rekeningen van uw minderjarige kinderen tellen daarin mee.

Intresten

Heeft u op de rekening ook intresten ontvangen, dan moet u die aangeven in vak VII.A bij de codes 1444/2444. U moet daar het brutobedrag vermelden, eventueel na de afhouding van de buitenlandse roerende voorheffing. Het moet de Belgische belastingdienst in staat stellen om de intrestinkomsten te belasten tegen 30 procent, net zoals dat gebeurt met mensen die in België intresten van bijvoorbeeld een termijnrekening opstrijken.

Eventuele innings- en bewaringskosten moet u apart vermelden. Dat gebeurt in vak VII.E naast de codes 1170/1172. Dit is van belang mocht u een bescheiden inkomen hebben, dat volledig in de schijf van 25% wordt belast. In dat geval worden uw buitenlandse intresten ook belast tegen 25% in plaats van tegen 30%. Bovendien worden dan eerst de inningskosten afgetrokken van uw intresten.

‘Vergeten’ mag niet

Uw buitenlandse intresten vergeten aan te geven, is geen optie. De buitenlandse bank is namelijk verplicht haar eigen belastingadministratie te informeren bij de uitbetaling, die dan op haar beurt de Belgische fiscus inlicht.

Toch hebben zowat 200.000 Belgen vorig jaar hun buitenlandse rekening niet aangegeven. De Belgische fiscus heeft ze al aangemaand dat wel te doen. Bovendien kondigde hij aan dit jaar extra te controleren.

