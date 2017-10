Fiscale gunsten voor nieuwkomers beperkt: "Eerst werken, dan pas voordeel" IVDE/DDW

Bron: Eigen berichtgeving 70 Photo News Consument Woon en werk je één maand in ons land, dan heb je recht op dezelfde fiscale voordelen als iemand die hier het hele jaar werkt. "Niet logisch", zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). De regering gaat de belastingvoordelen voor nieuwkomers vanaf 2018 beperken tot de periode dat ze hier ook belastingen betaalden.

Een volledig belastingvoordeel - ook als je hier maar een paar maanden woont en/of werkt. Tegelijk betaal je enkel belastingen voor de periode dat je hier werkte en dus niet automatisch voor een volledig jaar. De regering-Michel gaat dat gelijktrekken. "Want het is niet logisch dat nieuwkomers die hier amper een maand zijn al aanspraak kunnen maken op belastingvoordelen voor een volledig jaar",zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA).

Automatisch

"Ze worden gekoppeld aan de tijd dat men in het land is en het feit of men hier al dan niet een inkomen uit werk heeft", zegt de minister. "Fiscale en sociale voordelen zijn in mijn ogen geen automatisch verworven rechten. Ze kunnen wel verworven worden door bij te dragen aan de maatschappij. We zullen ook onderzoeken of er nog bijkomende initiatieven mogelijk zijn om deze voordelen te koppelen aan een minimale verblijfsduur en het hebben van een job."

De federale regering schroeft nog enkele belastingvoordelen voor buitenlanders aan. Ook wie hier maar een beperkt deel van zijn totale inkomen verwerft, heeft recht op fiscale voordelen. Maar op dit moment ontvangen ze meer voordelen dan wat volgens de Europese regelgeving moet. Daar past de regering een mouw aan. Wie minder dan 75% van zijn inkomen hier verwerft, zal vanaf volgend jaar inboeten op belastingvoordelen zoals pensioensparen, de premie van een individuele levensverzekering en de groene lening.

De laatste anomalie die Van Overtveldt wegwerkt, is dat je een fiscaal voordeel krijgt op basis van een inkomen dat niet in België wordt belast. Denk aan een belastingvermindering voor overuren die je in pakweg Duitsland hebt verricht, werkgeversaandelen en bedrijfspensioenen die je van een Pools bedrijf kreeg.

Het beperken van de fiscale voordelen spekt onze schatkist. Vanaf 2019 moeten de maatregelen 25 miljoen euro opbrengen.