Fiscaal klaar voor het nieuwe jaar? Stel nu al je vragen aan onze financieel expert Michaël Van Droogenbroeck Redactie

19 november 2019

11u24 0 Consument Per 1 januari 2020 vervalt de woonbonus. Daarmee verliezen nieuwe kopers en huiseigenaren een belastingvoordeel. Maar welke aftrekposten brengen je nog wel geld op? Stel hier al je vragen aan Michaël Van Droogenbroeck.

Wil je alles weten over wonen (bouwen, verbouwen), je woonlening en fiscaliteit? Onze financieel expert beantwoordt volgende maand vragen van onze lezers. Stel je vraag in het onderstaande formulier, zodat je in januari fiscaal klaar bent voor het nieuwe jaar.

Loading…