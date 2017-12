Fipronil in eieren: Europa geeft groen licht voor schadevergoeding LB

11u29

Bron: Belga 0 Photo News De Europese Commissie erkent de fipronil-crisis als een 'uitzonderlijke gebeurtenis' . Consument De Europese Commissie erkent de fipronil-crisis als een 'uitzonderlijke gebeurtenis' en geeft groen licht voor het systeem van schadevergoeding dat de Belgische regering heeft uitgewerkt. Dat meldt een tevreden minister van Landbouw, Denis Ducarme.

Getroffen ondernemingen hebben tot 30 april 2018 de tijd om een dossier en de nodige bewijzen in te dienen bij de FOD Budget en Beheerscontrole, die vanaf januari operationeel is.

De dossiers zullen onderzocht worden door een fipronilcommissie waarna de minister van Landbouw over de toekenning van de compensaties beslist.

"De Commissie heeft een budget van 21,8 miljoen euro goedgekeurd voor de landbouwsector. Bijna vijf miljoen euro van de eerste enveloppe is reeds vrijgemaakt", verduidelijk het kabinet-Landbouw in een mededeling.