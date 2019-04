Financieren we binnenkort alles via crowdfunding? Johan Van Geyte

11 april 2019

08u00

Crowdfunding zit in de lift, en dat heeft goede redenen. Het systeem biedt voordelen voor wie een goede opbrengst zoekt voor de spaarcenten, en bovendien zijn er tal van fiscale incentives aan verbonden.

U wilt een project realiseren? Dan kunt u natuurlijk aankloppen bij de bank voor een lening. Die gebruikt daarvoor het spaargeld dat ze bij andere klanten ophaalde.

Maar er zijn ook alternatieven. Een ervan is crowdfunding: daarbij halen mensen met een project rechtstreeks geld op bij de spaarders, onder het motto ‘veel kleintjes maken een groot’. Crowdfunding betekent dan ook letterlijk: zich financieren bij het volk.

Lening of aandelen

Wie het principe nog niet kent: er bestaan diverse vormen van crowdfunding.

1. Spaarders lenen geld aan kredietnemers, die het nadien en volgens een vooraf afgesproken kalender moeten terugbetalen, inclusief een vaste rente.

2. Spaarders schrijven zich in op aandelen. In dat geval heeft de geldschieter geen vooraf vastgelegde opbrengst, maar kan hij later een deel van de winst krijgen en mag hij rekenen op een meerwaarde op zijn aandelen. Als die er niet komen, kan de geldschieter zijn inbreng wel verliezen.

3. Ten slotte worden geregeld crowdfundingacties opgezet, waarbij mensen gewoon geld geven zonder dat ze daar een tegenprestatie voor willen, maar bijvoorbeeld omdat ze een bepaald initiatief genegen zijn.

Fiscaal zelfs aangemoedigd = voordelen

Crowdfunding wordt onder bepaalde voorwaarden trouwens ook fiscaal aangemoedigd. Geeft u een lening aan een bedrijf dat nog geen vier jaar bestaat, dan worden de intresten vrijgesteld van roerende voorheffing, waardoor er geen 30 procent van uw opbrengst afgeroomd wordt. En dat is belangrijk. Wie een lening via crowdfunding geeft, vangt niet zelden een intrest van 6 procent. Als daar geen 30 procent aan de staat van moet worden afgestaan, blijft het rendement 6 procent in plaats van 4,2 procent. Het bedrag van de leningen waarvan de intrest vrijgesteld is van belastingen is wel beperkt tot 15.630 euro.

Wie geld onder de vorm van een inschrijving op aandelen verschaft aan een kmo die nog een vier jaar bestaat, krijgt een belastingvermindering van 30 procent van het geïnvesteerde bedrag. Gaat het om geld dat u aan een micro-onderneming (maximaal 700.000 euro omzet en tien werknemers) toestopt, dan loopt de belastingvermindering zelfs op tot 45 procent. De voorwaarde is wel dat de investering gebeurt via een erkend crowdfundingplatform. Het mag niet gaan om een management- of patrimoniumvennootschap. U moet de aandelen ook minstens vier jaar houden en u mag jaarlijks tot 100.000 euro investeren.

Voor crowdfunding die louter afgestemd is op het verkrijgen van giften of die in een beloning in natura voorziet, is er geen fiscaal voordeel.

Let op de risico’s

Zoals altijd: investeer niet zomaar blind in iets zonder u grondig te informeren. Ook aan crowdfunding hangen bepaalde risico’s vast, waardoor u (een deel van) uw investering kan verlezen. Daarom moet u bij het investeren via een erkend platform aangeven dat u zich bewust bent van de risico’s. Zeker indien u investeert in jonge bedrijven.

Een risicobeperkend aspect van crowdfunding is wel dat de investering vaak pas doorgaat als de kredietnemer erin slaagt om een vooraf bepaald wensbedrag te mobiliseren.

