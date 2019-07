Financiën stuurde door technisch probleem geen betaalbericht voorafbetaling SPS

02 juli 2019

22u40

Bron: Belga 0 Consument Door technische redenen in de drukkerij heeft de FOD Financiën geen betaalbericht verstuurd naar de belastingplichtigen die in juli gewoonlijk voorafbetalingen verrichten. Dat meldt de FOD Financiën.

De vervaldag voor die voorafbetaling is 10 juli. "Normaal krijgen belastingplichtigen die voorafbetalingen verrichten een betaalbericht om de voorafbetaling te storten. Dat betaalbericht is geen verplichting, maar de FOD Financiën stuurt dit vier keer per jaar uit. Door een probleem in de drukkerij is dat deze keer niet gebeurd", aldus Francis Adyns, de woordvoerder van Financiën. Om hoeveel brieven het gaat, was niet meteen duidelijk.

De betrokkenen dienen nu spontaan hun betaling uit te voeren op de rekening van Financiën (BE61 6792 0022 9117), met vermelding van de mededeling op het betaalbericht van april 2019.