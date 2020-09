Financiële missers: dit moet u vooral niet doen met uw spaargeld

Johan Van Geyte

28 september 2020

08u30

Bron: spaargids.be 0 Sparen Bent u een grote fan van uw spaarboekje? U bent niet alleen: Belgen hebben samen miljarden euro’s op spaarrekeningen staan. Uw geld staat er veilig, en ook al is het rendement beperkt, u bent er tenminste zeker van. Toch zijn er ook enkele misvattingen over de spaarrekening die u in de praktijk geld kunnen kosten, weet Bent u een grote fan van uw spaarboekje? U bent niet alleen: Belgen hebben samen miljarden euro’s op spaarrekeningen staan. Uw geld staat er veilig, en ook al is het rendement beperkt, u bent er tenminste zeker van. Toch zijn er ook enkele misvattingen over de spaarrekening die u in de praktijk geld kunnen kosten, weet Spaargids.be

De voornaamste eigenschap van een spaarrekening is dat uw geld er relatief veilig is - zolang uw bank niet overkop gaat tenminste. Tweede positief aspect van het spaarboekje is dat u weet wat het opbrengt, want u bent op de hoogte van het percentage basisrente en het percentage getrouwheidspremie. Bekijk hier de beste spaarrekeningen.

Maar er zijn ook addertjes onder het gras. We illustreren ze met enkele voorbeelden.

1. Miskijken op de getrouwheidspremie

Op de Rabobank.be Plus Account ontvangt u momenteel* een basisrente van 0,01% en een getrouwheidspremie van 0,25%. Samen is dat 0,26%.

Meer dus dan de 0,25% die de Standard-rekening van Aion u biedt, die bestaat uit een basisrente van 0,15% en een getrouwheidspremie van 0,10%.

Die ‘meer’ geldt wel maar in twee omstandigheden. Ten eerste moet u minstens een jaar van uw centen afblijven om de getrouwheidspremie te krijgen. Ten tweede mag de basisrente niet zakken - banken mogen die namelijk dagelijks aanpassen.

2. Miskijken op de ‘hoge’ rentes van de niet-gereglementeerde spaarrekeningen

Bij niet-gereglementeerde spaarrekeningen moet u vanaf de eerste cent renteopbrengst 30 procent roerende voorheffing betalen. Dat is niet zo bij de gereglementeerde spaarrekeningen, waar een fiscale vrijstelling op geldt (in 2020 is het tot 990 euro per persoon, op de interesten daarboven betaalt u 15 procent roerende voorheffing).

De NIBC Direct Flex-rekening - een niet-gereglementeerde spaarrekening - biedt momenteel een totale rente van 0,50%. Die bestaat volledig uit een basisrente, een getrouwheidspremie is er niet.

De MeDirect Dynamic-rekening - een gereglementeerde spaarrekening - komt ‘maar’ aan 0,40%, als gevolg van een basisrente van 0,30% en een getrouwheidspremie van 0,10%.

Stel dat de persoon die spaart via een MeDirect Dynamic-rekening zijn/haar geld een jaar onaangeroerd laat staan, en dat de bank de basisrente niet nadelig wijzigt, dan zal hij/zij meer overhouden dan bij de NIBC Direct Flex-rekening. De 30% roerende voorheffing zorgt er immers voor dat de rente van 0,50% bruto zakt naar 0,35% netto.

3. Opletten met spaarabonnementen

Spaarabonnementen zijn interessante formules voor wie regelmatig kan sparen. In veel gevallen is er een beperking op het bedrag en kan u maximum tot 500 euro per maand storten. Dat is bijvoorbeeld ook zo bij Tempo Sparen van ING, dat een rentevergoeding biedt van 0,21%, bestaande uit een basisrente van 0,01% en een getrouwheidspremie van 0,20%. Toch dubbel zoveel als het wettelijk minimum van 0,11%.

Besef wel dat als u de eerste storting in oktober 2020 doet, u de eerste 0,21% rente pas krijgt in oktober 2021. Idem met de tweede storting van november 2020. Dit is dus vooral interessant als u spaargeld opzijzet waar u écht niet meer moet aankomen. Het is dus minder geschikt als u tijdelijk geld op een spaarrekening stort als inbreng voor een woon- of autolening of om een lange reis mee te kunnen maken.



Bron: spaargids.be. * Cijfers genoteerd op 21/9/20.