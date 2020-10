Financieel vermogen van Belgen stijgt voort, ondanks corona AW

12 oktober 2020

18u48

Bron: Belga 2 Consument De coronacrisis heeft nog maar weinig impact gehad op het financieel vermogen van de Belgen, integendeel. Het totale netto vermogen van alle Belgen samen steeg in het tweede kwartaal -van april tot einde juni- met 54,1 miljard euro tot 1.094,4 miljard euro, zo blijkt uit het driemaandelijks overzicht van de Nationale Bank.

Mocht de rijkdom gelijk verdeeld zijn over elke Belg, komt dat overeen met zo'n 95.500 euro netto per persoon. De toename is vooral te danken aan de stijging van de beurskoersen (+37,1 miljard euro), na een forse daling in het eerste kwartaal. Daarnaast werd er ook massaal gespaard: particulieren investeerden voor een recordbedrag van 19,1 miljard euro in financiële activa, waarvan bijna 8 miljard euro op het klassieke spaarboekje. De Nationale Bank verwijst hiervoor naar de lockdown, waardoor gezinnen minder konden uitgeven.

Aan de andere kant stegen ook de financiële verplichtingen (schulden) van particulieren met 2,2 miljard euro in het tweede kwartaal. Hierbij zijn het vooral de hypothecaire kredieten (+1,3 miljard euro) waar de grootste stijging werd opgetekend.



Die hypothecaire schulden zijn ook verantwoordelijk voor de stijging van de schuldgraad bij particulieren. Die bedraagt nu 61,6 procent en ligt al enkele jaren boven het gemiddelde in de eurozone.