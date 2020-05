Financieel expert Michaël Van Droogenbroeck tipt 10 aandelen die corona vlot overleefden

1. Lotus Bakeries

De koekjesproducent die speculaas over de hele wereld bekend maakt en verkoopt, blijkt nauwelijks hinder te ondervinden van de coronacrisis. Wel integendeel. “Thuiswerk verkleint de weg naar de koekenkast significant”, zegt Tom Simonts van KBC. “En dat doet de verkoop goed. Maar de internationale expansie en de ontwikkeling van gezonde snacks geven mee de wind in de zeilen.” Het aandeel noteert tegen een koers van zowat 2.850 euro en is daarmee niet goedkoop te noemen. “Kwaliteit kost geld is hier het credo”, vindt Simonts.

2. Nestlé

Ook het Zwitserse voedingsmiddelenconcern deelde in maart in de klappen op de beurs. Het aandeel viel terug tot 90 Zwitserse frank, maar is intussen weer hersteld en staat bijna terug op topniveau. De onderneming, die actief is op het gebied van voeding, drank, zuivelproducten en dierenvoeding, houdt ook, ondanks corona, vast aan de prognoses voor dit jaar. En die zijn goed. “Een rots in de branding”, zo noemt Erik Joly van ABN Amro het.

Heel wat farmabedrijven hebben slechts beperkte hinder ondervonden van de malaise op de beurzen Michaël Van Droogenbroeck

3. Alfen

De Nederlandse energiegroep is één van de succesverhalen op de beurs dit jaar. Sinds januari sprong het aandeel al bijna 70% omhoog, ondanks een tijdelijke terugval midden maart. Nochtans voelt Alfen, dat zich focust op de energietran­sitie, die corona-uitbraak amper. “Er werden geen opdrachten geannuleerd en nieuwe bestellingen blijven vlot binnenlopen”, weet Tom Simonts. “Dat verhaal kan ook blijven duren, dankzij de wereldwijde inspanning om de CO2-uitstoot in te perken.”

4. Roche

Ook heel wat farmabedrijven hebben slechts beperkte hinder ondervonden van de malaise op de beurzen. De Zwitserse farmareus Roche steekt daar met kop en schouder boven uit. Tijdens de eerste drie maanden van dit jaar kon het bedrijf zelfs een omzetstijging van 7% realiseren. En ook voor de rest van het jaar denkt Roche dat het de oorspronkelijke verwachtingen kan halen. Dat komt door de grote vraag naar de testcapaciteit voor Covid-19, maar ook omdat het heel wat nieuwe geneesmiddelen klaar heeft.

Ook Amazon, de grootste online verkoper ter wereld, heeft corona al verteerd. Meer zelfs: doordat wereldwijd mensen minder of niet fysiek naar de winkel konden gaan, werd er meer dan ooit online gekocht Michaël Van Droogenbroeck

5. Amazon

Hoeft het te verbazen? Ook de grootste online verkoper ter wereld heeft corona al verteerd. Meer zelfs: doordat wereldwijd mensen minder of niet fysiek naar de winkel konden gaan, werd er meer dan ooit online gekocht. Die zeer snelle groei weegt weliswaar op de winstcijfers van het bedrijf, omdat het tot zware investeringen heeft geleid. Maar de toekomst ziet er voor Amazon rooskleurig uit. “In de Verenigde Staten is e-commerce op dit moment goed voor zowat een derde van alle kleinhandelsverkopen. Vóór de corona-uitbraak was dat 15%”, zegt Erik Joly.

6. Tencent

Tencent is eigenaar van de meest bekende Chinese WeChat-app én is daarnaast het grootste online gamingbedrijf ter wereld. En beide takken bleken het in coronatijden bijzonder goed te doen. “Het aantal maandelijks actieve gebruikers van WeChat steeg tot 1,2 miljard in die periode, 8% meer dan een jaar eerder”, zegt Tom Simonts. Maar thuiszitten bleek ook te doen gamen, en ook dat doet het bedrijf goed. “De groei in het segment van smartphonegaming tikte af op 64%.” Het Chinese bedrijf kan ook via de beursgenoteerde Nederlandse moedergroep Prosus worden opgepikt.

7. Electronic Arts

Dat gamen een favoriet tijdverdrijf was tijdens de lockdown stuwt ook de aandelen van gamefabrikanten omhoog. Zo ook Electronic Arts, één van de grootste ontwikkelaars van games ter wereld. “Ze scoorden een aantal blockbusters zoals de spellen ‘FIFA’, ‘Need for Speed’ en ‘Dragon’s Age’”, zegt Erik Joly. “En dat zorgde voor goede resultaten. De game-industrie genereert nu al meer omzet dan de muziek- en de filmindus­trie samen.”

8. Qualcomm

Qualcomm is een grote chipontwikkelaar en eigenaar van heel wat patenten rond mobiele communicatie zoals 4G en 5G. “En net die uitrol en adoptie van 5G werd in China nog versneld, om beter te kunnen omgaan met Covid-19”, weet Tom Simonts. En aangezien Qualcomm met een belangrijke patentportefeuille en superieure chips dan in één adem genoemd wordt, profiteert het bedrijf van de investeringen in netwerken.

Microsoft is al lang veel meer dan Word of Excel alleen. Er wordt volop ingezet op clouddiensten. En nu thuiswerken zal stijgen, is dat goed nieuws voor het bedrijf dat ook Skype en Teams als producten heeft Erik Joly (ABN Amro)

9. Microsoft

Eén van de techreuzen die de voorbije jaren al het mooie weer maakten op de aandelenmarkten en die dat ook dit jaar doet, ondanks de nooit geziene tijden. Het aandeel Microsoft zakte midden maart even tot 135 dollar, maar steeg intussen weer tot een bijna recordhoogte van ruim 180 dollar. “Het bedrijf pakte in volle coronacrisis uit met sterke resultaten”, legt Erik Joly uit. “Microsoft is al lang veel meer dan Word of Excel alleen. Er wordt volop ingezet op clouddiensten. En nu thuiswerken zal stijgen, is dat goed nieuws voor het bedrijf dat ook Skype en Teams als producten heeft.”

10. Netflix

Tijdens de lockdown ook op Netflix naar de nieuwe reeks van ‘La casa de papel’ gekeken of ‘Tiger King’ ontdekt? U bent beslist niet alleen. Aangezien miljarden mensen wereldwijd thuis moesten blijven, betekende dat gouden tijden voor het streamingplatform. Het aantal abonnees steeg de eerste maanden van dit jaar met bijna 16 miljoen, veel meer dan de 7 miljoen die het bedrijf gehoopt had. Die sterke cijfers vertaalden zich ook in de koers van het aandeel, dat na de beperkte terugval in maart nu al weer 40% hoger noteert.

