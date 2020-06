Financieel expert Michaël Van Droogenbroeck: “Kans is klein dat de rente op vastgoed nog lager zakt”

Ook de vastgoedmarkt heeft flink geleden onder de lockdown van de voorbije maanden. Huizen of appartementen bezoeken was niet mogelijk en ook alle verkopen vielen daardoor stil. Maar wie de aankoop van vastgoed moest uitstellen, heeft de rente mee: die is sinds de lockdown nog verder gezakt. Financieel expert Michaël Van Droogenbroeck geeft uitleg.

Het is onmogelijk om een precieze stand van zaken te geven van de rente op woonleningen. Om te beginnen is die afhankelijk van bank tot bank en bovendien ook nog eens verschillend voor elke klant. Wie voor de bank een groter potentieel heeft op lange termijn of wiens ouders al lang klant zijn, krijgt vaak interessantere tarieven. Daarnaast zijn banken ook niet geneigd om over die tarieven te communiceren. Meestal houden ze het bij de publicatie van maximumtarieven, maar die geven in de verste verte niet de juiste rentestanden weer. Om daar een inschatting van te kunnen maken kan u onder meer via spaargids.be nagaan wat de rente is die anderen krijgen voorgesteld, aan de hand van het bedrag dat ze lenen en de bank van wie ze dat voorstel krijgen. Het is een indicatie, maar het kan u helpen om te onderhandelen met uw bank.

Hoeveel rente betaalt u?

Een iets globaler beeld geeft de rentebarometer van de Immotheker. Die wordt dagelijks samengesteld op basis van zowat 1.500 verschillende kredietvormen. Op basis daarvan is het duidelijk dat de woonrente op een historisch minimum staat.

Voor een lening op 20 jaar met een vaste rentevoet en voor wie 80% van de aankoopsom leent, bedraagt de rente gemiddeld 1,35%. In maart, net voor de lockdown, was dat nog ruim 1,5%. Vijf jaar geleden was dat bijna dubbel zoveel.

De start­rente voor een variabele rente ligt in de regel lager dan die voor een lening met een vaste rentevoet. Maar de laatste maanden valt op dat het verschil tussen vast en variabel niet heel groot meer is

Hetzelfde beeld voor wie op 10 jaar leent: daar is de gemiddelde rente volgens de rentebarometer op dit moment net onder de 1%, in maart was dat nog 1,15% en vijf jaar geleden ruim 2%.

Bij een lening met een variabele rente is het nog moeilijker om een totaalbeeld te krijgen van wat de marktrente ongeveer is. Dat komt omdat er verschillende formules van een variabele lening zijn, afhankelijk van hoe vaak de rente kan worden aangepast. Zo zijn er leningen met een variabele rente waarbij de rentevoet elk jaar kan worden aangepast, formules waarbij de rentevoet om de drie of om de vijf jaar kan worden aangepast of een formule waarbij de rente pas de eerste keer wordt aangepast na tien jaar en daarna om de vijf jaar.

De start­rente voor een variabele rente ligt in de regel lager dan die voor een lening met een vaste rentevoet. Maar de laatste maanden valt op dat het verschil tussen vast en variabel niet heel groot meer is.

De rente op woonleningen volgt het pad van de langetermijnrentes en die zijn als gevolg van de economische onzekerheid door de coronacrisis nog gezakt. Die evolutie voorspellen is moeilijk, maar de bodem lijkt toch stilaan bereikt

Kan het nog lager?

Loont het de moeite om met een aankoop van vastgoed te wachten tot de rente nog lager zakt? Die kans is klein. De rente op woonleningen volgt het pad van de langetermijnrentes en die zijn als gevolg van de economische onzekerheid door de coronacrisis nog gezakt. Die evolutie voorspellen is moeilijk, maar de bodem lijkt toch stilaan bereikt. Veel marge is er hoe dan ook niet meer. Anderzijds is het ook zo dat de rentes door de economische crisis die ons staat te wachten allicht nog lang laag zullen blijven. Een sterke stijging van de woonrente zit er dus allicht ook niet snel aan te komen.

Kiest u vast of variabel?

Wie een woonlening afsluit, moet hoe dan ook de knoop doorhakken om ofwel een lening met een vaste dan wel een variabele rentevoet te nemen. Het voorbije jaar was daar duidelijk weinig twijfel over: zowat 9 op de 10 mensen die een lening afsloten, kozen voor een vaste rentevoet. Dat die vaste rente zo laag staat, speelt daarbij uiteraard een grote rol.

Maar wat als u die afweging tussen een vaste of een variabele rentevoet nú moet maken? Dan kijkt u het best naar het verschil tussen beide rentevoeten. Is dat er niet of nauwelijks, dan is een vaste rentevoet de beste keuze. Is er wel een verschil, dan loont het de moeite te kijken naar de scenario’s die zich kunnen voordoen bij de keuze voor een variabele rentevoet. Afhankelijk van de formule die u kiest, zal u het eerste jaar of de eerste jaren dan minder rentekosten betalen in vergelijking met een vaste rentevoet, maar bij aanpassingen van de rente kan dat later in de looptijd uiteraard wel gebeuren. Hoe dan ook, mag de variabele rente tijdens de looptijd maximaal verdubbelen.

Bij het inschatten of het interessant is om toch een variabele rentevoet te kiezen, gaat u daarom het best uit van dat ‘slechtste’ scenario en maakt dan de vergelijking over de hele looptijd met wat u in totaal zou betalen als u een vaste rentevoet kiest.

Hebt u al een woonlening en is die de voorbije jaren nog niet herzien, dan is het nu misschien wel de moeite dat te bekijken

Moment om lening te herzien?

Hebt u al een woonlening en is die de voorbije jaren nog niet herzien, dan is het nu misschien wel de moeite dat te bekijken. Of dat kan, hangt voor een stuk ook af van de bereidheid van uw bank. En misschien is het nodig om te onderhandelen. Weet dat een bank in dat geval ook een wederbeleggingsvergoeding zal aanrekenen (gelijk aan drie maanden interesten) en allicht ook dossierkosten. Die moeten uiteraard worden meegerekend in het voorstel dat uw bank u doet.

U kan ook altijd kijken om bij een andere bank uw lening te herfinancieren, maar dan moet u ook langs de notaris en komen er dus extra kosten bij. Dat is niet zo als u bij uw eigen bank blijft. Een simulatie maken van wat uw voordeel zou zijn met een lagere rentevoet kan makkelijk via spaargids.be.

Meer nieuws over geldzaken lezen? Dat kan in dit dossier.



