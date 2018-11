Gesponsorde inhoud Financial Times roept KBC uit tot Best Private Bank van België Aangeboden door KBC Private Banking

Op 7 november werden in Londen de Global Private Banking Awards 2018 uitgereikt. Daarbij werd KBC Private Banking verkozen tot beste private bank van België. De award werd uitgereikt door de vakbladen Professional Wealth Management en The Banker, die allebei deel uitmaken van de Financial Times. KBC Private Banking werd onder meer geprezen voor zijn vernieuwde strategie waarbij de klant centraal staat, en voor een totaaloplossing voor vermogensbeheer.

KBC is ook in 2018 de beste Belgische private bank

Alle deelnemende banken worden door het panel van experts onder meer beoordeeld op de ontwikkeling van hun business- en groeistrategie. In een uitgebreid dossier legde KBC de nadruk op de onderscheidende klantbeleving. KBC Private Banking liet de concurrentie daarbij ver achter zich.

“Opnieuw verkoos een internationaal erkende vakjury KBC als beste private banker”, zegt Regine Debeuckelaere, directeur KBC Private Banking en Wealth. “De vakjury beoordeelt niet alleen groei en performance, maar ook strategie, langetermijnvisie en nieuwe services. We hebben onze vernieuwde strategie, waarbij we onze klanten als uniek beschouwen en gepaste oplossingen bieden voor vermogensbeheer, successie- en toekomstplanning. Maar het zijn onze collega’s die er elke dag staan en onze klanten begeleiden en oplossingen aanreiken. Dankzij de grondige kennis van alle medewerkers, hun luisterbereidheid en vlotte bereikbaarheid verhogen we onze klantentevredenheid. Zo kunnen we blijven groeien en rekenen op internationale erkenning.”

Laat de toekomst maar komen

Ook het slimme gebruik van technologie in combinatie met de menselijke aanpak wist de jury te overtuigen. De klanten van KBC Private Banking hebben bijvoorbeeld op elk moment een overzicht van hun financiële situatie, en wat de financiële gevolgen zijn als ze bijvoorbeeld stoppen met werken, een schenking doen aan een familielid of hun bedrijf overdragen. Portefeuillebeheer is een persoonlijke zaak. Daarom biedt KBC Private Banking bewust diverse mogelijkheden aan. Klanten kiezen daarom zelf hoe ze hun portefeuille beheren: zelf, samen met een expert, of volledig door KBC Private Banking. Ook een combinatie is mogelijk.

KBC Private Banking denkt verder

KBC Private Banking staat natuurlijk niet enkel in voor financieel beheer. Ondertussen is er ook een ervaren en uitgebreide vastgoedservice die zich richt op alle soorten vastgoed in België. De dossiers waarin KBC Private Banking advies geeft, gaan van investeringen in verschillende soorten onroerend goed, juridische kwesties, krediet, erfenis en marktontwikkeling. Als financieel adviseur helpt KBC Private Banking hun klanten dus om de beste vastgoedbeleggingsbeslissingen te nemen door neutraal advies te geven, dus enkel als waardecreërende dienst.

