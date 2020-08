Fietshandelaars kunnen vraag niet bijhouden: "Wachttijden lopen op tot 18 weken"

Consument Een nieuwe fiets? Dat is tegenwoordig geduld oefenen tot december. Er wordt in deze coronacrisis zó veel gefietst, dat fabrikanten en handelaars haast overal door hun voorraad zitten. "Klanten vragen zelfs niet meer naar de prijs, ze willen weten of we nog iets hebben", klinkt het.

Gezocht: een Vlaming die de afgelopen weken niét heeft gefietst. We hebben 'm niet gevonden. Corona deed ons massaal voor het stalen of carbonnen ros vallen. Wie nog een bestoft exemplaar ergens in een tuinhuishoekje had staan, diepte dat op. E-bikes werden in duo - een fiets voor mevrouw, een fiets voor meneer - verkocht en voor een koersfiets stak het de afgelopen maanden niet op een euro of vijfhonderd extra. Op vakantie konden we toch niet, het vrijgekomen budget werd aan de fiets gehangen. Als we maar snel de baan op konden.

Dát hadden ze niet zien aankomen, de fietsenhandelaars, -fabrikanten, en -toeleveranciers, toen ze half maart hun deuren moesten sluiten. Er was zelfs paniek: de grote stock wordt doorgaans in het begin van het seizoen ingeslagen. "Eerst kwam de golf 'tuinhuisfietsen' die moesten opgeknapt - dat was gelukkig toegelaten tijdens de lockdown", vertelt Christophe Godefroot van Fietsen Godefroot in Sint-Martens-Latem. Hij had het de afgelopen 25 jaar nooit zo druk als nu. "Op 12 mei, toen we weer open mochten, is de bom helemaal ontploft."

Prijs ondergeschikt

Na weken van lockdown, heerlijk weer en een staycationzomer hoeft het niet te verbazen dat de storm nog steeds niet is gaan liggen. Wie een instapmodel van Ridley wil, moet 18 weken geduld oefenen. "Klanten vragen voor dat soort fietsen zelfs niet meer naar de prijs, ze vragen wat er nog in stock is", zegt Thibaut Norga van Ridley. Voor een duurder model loopt de wachttijd op tot 12 weken, terwijl dat in niet-coronatijden zes tot acht weken is.

Bij Godefroot is het voor sommige elektrische fietsen wachten tot in november. Fietsenmerk Cube heeft een orderstop voor 2021 ingelast: ook volgend jaar zal er dus geen overschot zijn. En bij Decathlon blijven de rekken nog weken leeg. "Krijgen we 50 fietsen binnen, dan zijn die de dag zelf opnieuw buiten", zegt Thomas Lejeune Debarre van Decathlon.

E-bikes per twee

Wie gehoopt had om tegen het einde van de zomer nog uit te pakken met een poepchique, elektronisch afgestelde koersfiets of een vlotte e-bike met batterij met lange levensduur zal het dus vaak nog even met z'n ouwe knar moeten doen. Het is vooral bij de toeleveranciers dat het spaak loopt. Wereldspeler in fietsonderdelen en versnellingsapparaten Shimano krijgt het niet bolgewerkt. Het Italiaanse Campagnolo stond wekenlang op non-actief door Covid-19, net als alles wat vanuit Azië naar hier moet komen. Bijbestellen is geen optie. Wat nu verkocht wordt, is vorig jaar al besteld. Er gaan vaak maanden over.

De drukste periode ooit, zeggen fietshandelaars en -fabrikanten. De verkoop lag wekenlang tot 40% hoger dan anders, met pieken tot 70% volgens koepelorganisatie Traxio Velo. Bij fietsfabrikant Venturelli bereikten ze een paar weken terug al de omzet die ze anders op een jaar draaien. "Het komt niet langer op een paar honderd euro", zegt Wendy Devuldere van Venturelli. "Klanten geven 3.000 euro voor een elektrische fiets alsof dat de normaalste zaak van de wereld is. In veel gevallen verkopen we ze zelfs per twee, want na de vrouw valt nu ook de man toch voor de e-bike."

Waar het eindigt, weet niemand. Dat ze nog minstens tot het eind van het jaar de handen vol hebben, is wel zeker. Om het tekort op te vangen, startte Decathlon zelfs met een tweedehandsservice. En bij Ridley hopen ze de populariteit dit najaar naadloos te laten overlopen naar de gravelbike, die uit het niets de mountainbike haast van de troon stoot. "Brengt de winter een einde aan de populariteit? Hoe massaal fietsen we in september naar het werk? En vervangen we dat instapmodel straks toch door een duurder exemplaar? Hoe de interesse zich zal doorzetten, is de hamvraag van het moment", besluit Filip Rylant van Traxio.

Lees ook:

Stel je fiets juist af en laat je ondergoed thuis: Tom Boonen verklapt hoe je fietskwaaltjes voorkomt (+)

Sinds einde lockdown durven Vlamingen weer ondernemen: “Nog geen seconde spijt gehad” (+)

Sportarts en Tom Boonen bespreken effect van fietsen op je lichaam: “Minder belastend voor wie kilo’s wil verliezen”(+)