Fien Pollie opende eethuis Caffien in volle coronacrisis: "Gelukkig zijn de regels versoepeld"

17 september 2020

Hoewel Fien Pollie tot voor kort aan de slag was als leerkracht lager onderwijs, was ze altijd gepassioneerd door horeca. Na jarenlange ervaring als jobstudent en flexi-jobber koos ze voor de opleiding restauranthouder bij Syntra West. Dat gaf haar de moed om haar eigen zaak Caffien te openen.

“Caffien opende de deuren op 1 juli 2020, enkele weken na de lockdown”, vertelt Fien Pollie. “In het begin voelde ik me best onzeker. Had ik wel de juiste stap gezet? Maar intussen voel ik me als een vis in het water. Een eethuis openhouden is écht mijn ding. Ik zal hier ongetwijfeld nog in groeien, maar ik ben alvast op en top gelukkig. En een beetje moe. (lacht)”

Je hebt de laatste voorbereidingen getroffen in volle coronacrisis. Hoe verliep dat?

“We hadden de sleutel van ons pand gekregen op 1 april. Daarna volgden de verbouwingen. Die waren heel zwaar, want door Covid-19 konden mijn partner en ik alleen met ons tweetjes werken. Vrienden of familieleden mochten niet helpen. Gelukkig zijn de maatregelen versoepeld begin juni en konden we het nodige werk toch op tijd verzetten.”

Met eethuis Caffien maak ik mijn droom waar Fien Pollie

Vond je het eng om de sprong naar een eigen zaak te wagen?

“Ik heb het aangedurfd dankzij mijn opleiding restauranthouder bij Syntra. Voor ik daaraan begon had ik al duizenden ideeën voor een eigen zaak. Ik heb geleerd om die te filteren en uit te testen in theorie, daar heb ik zelfs mijn eindwerk over gemaakt. Zo wist ik welke weg ik kon opgaan en welke zeker niet. Ook is het dankzij de opleiding dat ik in gesprek durfde te gaan met mensen die een horecapand hadden. Wie stond open voor een overname? Zo heb ik Caffien kunnen openen in de vroegere Vrijdagmarkt. Daarnaast hebben ook mijn kooklessen de doorslag gegeven. Eigenlijk was ik op dat vlak een leek, maar ik was heel trots op mezelf toen ik uiteindelijk een prachtig menu kon serveren op mijn examen, samen met mijn team. Het aspect werkplekleren in de opleiding heeft daar zeker aan bijgedragen. Daardoor kon ik ervaring opdoen in twee gastronomische keukens.”

Wat maakt Caffien uniek?

“Onze zaak staat voor lokaal en vers. We werken samen met verschillende lokale partners, we selecteerden o.a. kleine brouwerijen met lekkere bieren. Grote merken zal je niet vinden op onze kaart! Ook de gerechten en tapas zijn steeds vers en huisbereid. Daarbij mikken we voornamelijk op lunch en tearoom. Ik kijk ernaar uit om hier tien jaar lang mijn creativiteit los te laten op mijn menu en drankenkaart.”

