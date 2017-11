Ferrero reageert op heisa: Nutella-recept ook hier aangepast Navin Bhagwat

07u26 0 AFP Consument Chocoladepastaliefhebbers opgelet: volgens producent Ferrero is ook bij ons het recept van Nutella aangepast. In het buitenland reageerden velen al geschokt op het nieuws.

De maker van de pasta vindt het belangrijk om alle twijfels weg te nemen over iets wat het bedrijf zelf 'een kleine verfijning van het Nutella-recept' noemt. "Concreet gaat het om het vervangen van weipoeder door een gelijkwaardige hoeveelheid magere melkpoeder", aldus een woordvoerder. "Met deze verfijning hebben we de algehele kwaliteit van de melk in Nutella verder verbeterd met behoud van de unieke smaak." De hoeveelheid hazelnoten, cacao, suiker en palmolie blijft hetzelfde.

In het buitenland reageerden Nutella-fans boos nadat een Duitse consumentenorganisatie constateerde dat de hoeveelheid magere melkpoeder juist omlaag was gegaan. Ook het cacaogehalte in de pasta was gedaald. Daarnaast zat er meer suiker in de 'nieuwe formule', wat bleek uit vergelijkingen tussen een oud en recent etiket.

#Nutella mit neuer Rezeptur. Mehr Magermilchpulver, weniger Kakao laut Zutatenliste. #Ferrero gibt keine Auskunft zur #Zucker-Fett-Creme. pic.twitter.com/qqDxQbHXOt Verbraucherzentrale(@ vzhamburg) link