Ferrari of pletwals op de kop tikken? Dat kan bij FOD Financiën

08 februari 2019

De Fin Shop van de FOD Financiën organiseert een openbare verkoop van 64 voertuigen die in beslag genomen werden. En daar zitten een paar opvallende tussen zoals een Ferrari Spider, Porsche Cayenne en zelfs een pletwals. De verkoop vindt plaats op woensdag 20 februari in het Naamse Gembloux.

De verkoop bestaat ook uit andere voertuigen zoals BMW’s, Mercedessen, monovolumes en moto’s. De voertuigen zijn afkomstig van gerechtelijke inbeslagnames of goederen die bijvoorbeeld door de politie werden verbeurdverklaard.

Kandidaat-kopers moeten zich inschrijven op dinsdag 19 februari en kunnen diezelfde dag de auto’s bezichtigen in de Fin Shop in het Naamse Gembloux. Voor de pletwals moet je wel naar depannagebedrijf Senzée in Mont-sur-Marchienne in Henegouwen.

De auto’s zijn te vinden op https://finshop.belgium.be/.