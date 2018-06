Federale energiewaakhond Creg kant zich tegen te hoge jaarlijkse kosten op energiefactuur kg

13 juni 2018

11u11

Bron: Belga 0 Consument De Creg, de federale energieregulator, pleit er voor dat vaste kosten door de energieleveranciers zoveel mogelijk worden aangerekend volgens het aantal dagen dat iemand klant is. Dat staat in een aanbeveling van de Creg over de facturatiemethodes van energieleveranciers. Nu rekenen sommige energieleveranciers de kost voor een volledig jaar aan, ongeacht de effectieve duur van het contract van de klant.

Veel leveranciers rekenen voor een energiecontract ook een jaarlijkse vergoeding aan: een administratieve kost voor opmaken van facturen, het organiseren van de klantendienst, enzovoort. Dergelijke vergoedingen werden vroeger ook al toegepast, onder de vorm van verbrekingsvergoedingen. In 2012 werden zo'n praktijken verboden, maar nu steken ze weer de kop op als een vergoeding voor het dekken van de abonnementskosten.

Doorgaans worden zo'n kosten verrekend volgens het aantal dagen dat iemand klant is. Maar sommige leveranciers rekenen de vergoeding voor een volledig jaar aan, ook indien de klant in de loop van het jaar van leverancier verandert.

Pro rata

Nu is er ook een advies van de Creg. De regulator pleit voor een methode waarbij ofwel de vergoeding over de volledige contractduur 'pro rata' - dus per dag dat iemand klant is - wordt aangerekend, ofwel de vergoeding voor het eerste contractjaar forfaitair wordt aangerekend en vanaf het tweede contractjaar pro rata. Op die manier kan de leverancier kosten voor de aanmaak van een nieuwe klant recupereren, aldus de Creg.

Eerder waarschuwde de federale ombudsman voor energie al voor die jaarlijkse vergoedingen bij leverancierwissels. Daardoor onstaan er opnieuw drempels op de energiemarkt, klinkt het. De Vreg, de Vlaamse energieregulator, kondigde vorige week aan in de veel gebruikte prijsvergelijkingssite V-test voortaan ook informatie op te nemen over de facturatie door de energieleveranciers van hun jaarlijkse vergoeding.